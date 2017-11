Aufführung in Uetersen : Ein Eckpfeiler der Chorliteratur

vergrößern 1 von 2 Foto: Klaus Plath 1 von 2

von Klaus Plath

erstellt am 22.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Uetersen | Wieder einmal ist in der Klosterkirche ein großartiges Musikwerk aufgeführt worden: Bachs h-Moll-Messe. Die Mitglieder der Kantorei der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Am Kloster, das Elbipolis Barockorchester und fünf Gesangssolisten haben die Messe mit einer Aufführungsdauer von rund zwei Stunden auf hohem Niveau erklingen lassen.

Das „größte musikalische Kunstwerk aller Zeiten und Völker“, wie Anfang des 19. Jahrhunderts von der Messe gesprochen wurde, ist ein Spätwerk des Thomaskantors, dem alle Elemente des lateinischen Messetextes zugrunde liegt.

Die h-Moll-Messe verlangt von Chor, Orchester und Solisten ein Höchstmaß an musikalischem Können und Disziplin. Anders ausgedrückt: Eine Aufführung der h-Moll-Messe ist ein Höhepunkt im Leben eines Sängers. Überwiegend fünfstimmig komponiert greift Bach beim „Osanna in excelsis“ („Hilf doch, du in der Höhe“) sogar auf einen achtstimmigen Chor zurück.

Kantor Eberhard Kneifel, der die Aufführung in der vollbesetzten Klosterkirche leitete, meisterte die Klippen der Komposition. Chor, Orchester und Solisten waren bestens vorbereitet worden. Den Interpreten war ihre Freude an der Umsetzung anzumerken.

Die Solisten des Abends waren Dorothe Sandmann (Sopran), Alex Potter (Altus), Florian Sievers (Tenor) und Dàvid Csismár (Bass). Für die erkrankte Susanne Langner war Sabine Ritterbusch (Sopran) eingesprungen. Das Solistenensemble wurde von Ascelina Klee komplettiert. Das Orchester „Elbipolis“ ist schon seit vielen Jahren Begleiter großer Werkaufführungen in der Klosterkirche.

Die Musiker haben sich darauf spezialisiert, mithilfe von historischen Instrumenten Klangwelten wie zu Bachs Zeiten entstehen zu lassen. Auch die mehr als 400 Besucher der h–Moll-Messe kamen so in den Genuss historischer Aufführungspraxis. Die Musiker aus Hamburg werden auch bei der Aufführung des Weihnachtsoratoriums am Dienstag, 26. Dezember, um 18 Uhr in der Klosterkirche Fundament und Stütze sein.