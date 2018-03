Egbert Hagen auf Listenplatz 1

CDU Heidgraben setzt bei Kandidatenteam zur Kommunalwahl auf Erfahrung und neue Kompetenzen

von Sylvia Kaufmann

27. März 2018, 12:21 Uhr

Die Christdemokraten der Gemeinde haben ihre Direkt- und Listenkandidaten für die Kommunalwahl am 6. Mai gewählt. Sie treten mit einem Team an, dem sowohl langjährige und erfahrene CDU-Kommunalpolitiker, als auch neu in die Partei eingetretene und vor allem junge Mitglieder angehören. „Wir freuen uns über die Bereitschaft der jungen Mitglieder, sich aktiv in die Kommunalpolitik einbringen zu wollen. Wir sind für die Kommunalwahl gut aufgestellt“, betont der CDU-Ortsvereinsvorsitzende Egbert Hagen. Mit ihm gehen die Christdemokraten der Gemeinde, die in der aktuellen Legislaturperiode fünf von 13 Gemeindevertretern stellen, als Spitzenkandidat in den Wahlkampf.

In den drei Wahlkreisen im Ort treten jeweils drei Christdemokraten als Direktkandidaten an. Für den Wahlkreis 021 wurden neben Hagen, Bettina Homeyer und Rainer Dieck drei erfahrene Kommunalpolitiker aufgestellt. Homeyer und Dieck gehören seit 2005 der Gemeindevertretung an und arbeiten in verschiedenen Ausschüssen mit. Homeyer ist seit 2008 Fraktionsvorsitzender, Dieck seit 2005 stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Hagen trat 2013 das erste Mal in Heidgraben zur Kommunalwahl an und ist seitdem Mitglied der Gemeindevertretung, Vorsitzender des Finanzausschusses und erster stellvertretender Bürgermeister.

Im Wahlkreis 022 sind Christian Pfeiffer, Corinna Harksen und Julian Kabel die CDU-Direktkandidaten. Corinna Harksen hat bereits kommunalpolitische Erfahrungen als bürgerliches Mitglied im Ausschuss für Jugend und Sport gesammelt, auch Christian Pfeiffer, der vor wenigen Wochen zum Zweiten Vorsitzenden des CDU-Ortsvereins gewählt wurde, hat bereits als bürgerliches Mitglied mitgearbeitet und zwar seit 2014 im Ausschuss für Umweltschutz und Bauleitplanung.

Julian Kabel gehört zu den jungen und neuen Mitgliedern der Heidgrabener CDU. Der 33-Jährige ist im vergangenen Jahr dem Ortsverein beigetreten, wurde jüngst zum Kassenwart gewählt und nun auch als Direktkandidat zur Kommunalwahl aufgestellt. Mit Karsten Wende, der seit 2005 der Gemeindevertretung angehört und Vorsitzender des Ausschusses für Bauwesen und Verkehr ist, schicken die Christdemokraten im Wahlkreis 023 ebenfalls einen erfahrenen Kommunalpolitiker ins Rennen. Ebenso mit Meike Busch, die bereits langjährig als bürgerliches Mitglied in verschiedenen Gremien mitarbeitet.

Als neues Mitglied der CDU Heidgraben wird zudem Ralf Rosenowsky als dritter CDU-Direktkandidat im Wahlkreis 023 antreten. Auch unter den 18 Listenkandidaten hat die CDU Heidgraben acht Kandidaten, die zum ersten Mal bei einer Kommunalwahl aufgestellt wurden. Listenplatz 1 nimmt Egbert Hagen ein. Ihm folgen: Bettina Homeyer (Listenplatz 2), Rainer Dieck (Listenplatz 3), Karsten Wende (Listenplatz 4), Christian Pfeiffer (Listenplatz 5), Meike Busch (Listenplatz 6), Julian Kabel (Listenplatz 7), Corinna Harksen (Listenplatz 8), Ralf Rosenowsky (Listenplatz 9), Andreas Mandelartz (Listenplatz 10), Ralf Olschewski (Listenplatz 11), Martin Bade (Listenplatz 12), Holger Kleinwort (Listenplatz 13), Renate Krajewski (Listenplatz 14), Johanna Dieck (Listenplatz 15), Maria Mußfeldt (Listenplatz 16), Olaf Dinter (Listenplatz 17) und Nadine Stüben (Listenplatz 18).

Zu den Themen, für die sich die Christdemokraten kommunalpolitisch einsetzen und die sie in ihrem Wahlprogramm formulieren, gehören als wichtigste Punkte die Schaffung eines Baugebiets mit seniorengerechtem und barrierefreiem Wohnraum sowie günstigem Wohnraum für junge Familien, Senioren und Singles, die Sanierung der im Besitz der Gemeinde befindlichen Gebäude und die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans mit Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses.