Ludwig-Meyn-Gymnasium in Uetersen : E-Mail an die Schulleitung löst Großalarm für die Feuerwehr aus

Uetersen | Für Aufregung und einen Großalarm der Feuerwehr hat am Dienstagmorgen eine E-Mail an das Uetersener Ludwig-Meyn-Gymnasium gesorgt. Die Schulleitung entdeckte nach Informationen unserer Zeitung um kurz vor 9 Uhr die digitale Post mit dubioser Botschaft. Es konnte nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass ein Unbekannter einen biologischen Anschlag auf die Schule plant. Schnell war dabei auch vom Milzbrandbakterium (Anthrax) die Rede. Daher wurde gegen 9 Uhr die Feuerwehr Uetersen alarmiert. Auch zwei Bakteriologen rückten an. Fündig wurden sie jedoch nicht. Gegen 11 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden.

Nachdem bereits für die Einsatzkräfte in der Rosenstadt Vollalarm ausgelöst worden war, wurde auch der Kreisfeuerwehrverband aktiviert. Im Einsatz befand sich nun auch der Löschzug Gefahrgut (LZG), der mit den Fachleuten anrückte. Dr. Jens Benölken und Dr. Detlef Werner erkundeten das gesamte Schulgebäude, welches kurzfristig weiträumig abgesperrt wurde. Währenddessen lief der Schulbetrieb in den Klassen weiter.

Man wolle zusätzliche Aufregung verhindern, hieß es. Hausstaub sei gefunden worden, aber nichts, was auf eine bakterielle Verseuchung des Schulgebäudes hindeute, sagte Werner im Gespräch mit unserer Zeitung. So konnte der Einsatz nach etwa zwei Stunden beendet werden.

Noch gestern hat Schulleiter Alexej Stroh an alle Eltern eine E-Mail geschickt, mit der er die Erziehungsberechtigten in Kenntnis setzte. In der Mail heißt es: „Es sind mehrere Experten von Polizei und Feuerwehr hinzugezogen worden und vor Ort erschienen. Die Gefahr wurde von den Fachleuten von Anfang an als sehr gering eingestuft.

Dennoch wurden Gefährdungspunkte systematisch und gründlich untersucht und ein Klassenraum kurzzeitig gesperrt. Es wurden keinerlei Auffälligkeiten festgestellt. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Personen in den Gebäuden und auf dem Hof.“ Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) sagte: „Es ist eine Sauerei, Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen.“

Die Polizei hat mit den Ermittlungen begonnen. Uetersens Stationsleiter Hans Otto Crantz, der ebenfalls Entwarnung gab, sagte, dass es sich um eine Straftat (Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten) handele. Werde der Täter ermittelt, müsse dieser sich unter Umständen einem Strafverfahren stellen. Bei einer Verurteilung droht ihm Gefängnis.

Das LMG war gestern nicht der einzige Adressat einer Drohung. Wie der MDR berichtete, hat auch das Krankenhaus im thüringischen Sömmerda eine E-Mail unbekannter Herkunft erhalten. Die Mail war in deutscher und arabischer Sprache verfasst. Der Inhalt ist nach Informationen unserer Zeitung deckungsgleich. Auch in Sömmerda gab es einen Großeinsatz der Feuerwehr und auch dort wurde wenige Stunden später Entwarnung gegeben.

Bedrohungslagen an Schulen oder öffentlichen Gebäuden sind keine Seltenheit: Vor etwa einem Jahr gab es einen Amok-Alarm in der Freien Waldorfschule in Elmshorn, erst vor wenigen Wochen war die Berufliche Schule des Kreises Pinneberg, ebenfalls in der Krückaustadt, von einer Attacke betroffen. In beiden Fällen konnte schnell Entwarnung gegeben werden.