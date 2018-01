Dreikönigstreffen und Jamaika

vergrößern 1 von 2 Foto: Plath 1 von 2

erstellt am 05.Jan.2018 | 16:05 Uhr

Die Liberalen um den Uetersener FDP-Ortsverbandschef Rolf Maßow laden für morgen, 16 Uhr, zum Dreikönigstreffen in das Schützenheim an der Kuhlenstraße 2 ein. Dort freuen sich die Liberalen auf die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im schleswig-holsteinischen Landtag, Anita Klahn (Foto).

Die Liberalen benennen die laufende Diskussion um G8/G9 als eines der beiden Themen, denen sich Klahn zuwenden wird. Ein weiteres „heißes Eisen“ dürfte die Gesetzesänderung der Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP beim Straßenausbau sein. Die Koalition in Kiel hat beschlossen, es den Kommunen künftig freizustellen, ob sie eine Straßenbaubeitragssatzung beschließen oder nicht.

In Uetersen fragen sich auch die Liberalen, wer den notwendigen Ausbau maroder Straßen bezahlen soll, wenn die Anlieger davon zukünftig befreit werden. In der Rosenstadt erwartet man eine finanzielle Unterstützung aus Kiel − zuletzt einstimmig beschlossen von der Ratsversammlung. Von einer Kompensation ist jedoch vorerst nicht die Rede. Maßow möchte von der Referentin den Grund wissen, warum das Gesetz ohne finanziellen Augleich beschlossen wurde.

Die Gäste, die sich bitte telefonisch unter (0 41 22) 4 53 24 anmelden, haben Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich in der Diskussion zu beteiligen. Während der nachmittäglichen Zusammenkunft werden kostenlos Kaffee und Kuchen gereicht, weitere Getränke sind selbst zu bezahlen.

Vor Einstieg in die landespolitischen Themen wird Maßow Neues vom Ortsverband bekanntgeben und aus der laufenden Fraktionsgemeinschaft mit der CDU berichten. Bislang könne er sich über den Umgang der CDU mit den Liberalen nicht beklagen. Im Gegenteil: Die FDP habe noch nie so viele liberale Positionen erfolgreich platzieren können wie während der aktuellen Legislaturperiode, so Maßow. Dennoch freue man sich darauf, nach der Kommunalwahl wieder eine eigene Fraktion im Rat zu stellen. Dieses Ziel strebt die FDP in Uetersen an.

Einer alten Tradition folgend wird morgen auch gesammelt. Diesmal soll die Spendensumme der Jugendabteiltung des Schützenvereins Uetersen von 1959 zufließen.