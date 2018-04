Interaktive Karte : Diese Ateliers öffnen zum Kulturtag in Tornesch

Es ist bereits das sechste Mal, dass der Kulturverein Tornescher Allerlei den Kulturtag organisiert.

von shz.de

29. April 2018, 22:00 Uhr

Tornesch | Der 6. Mai 2018: An diesem Tag lockt nicht nur die Kommunalwahl, auch der diesjährige Kulturtag bietet zahlreiche Gründe, sich auf eine Tour durch Tornesch zu begeben. An neun Standorten in der Stadt zeigen Künstler und Kulturschaffende ihr Können. Für Sonnabend, 5. Mai, sind zudem die Wortakrobaten aufgerufen, ihr Können beim Poetry Slam im Pomm 91 zu zeigen.