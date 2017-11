Die Politik ist jetzt gefordert

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von

erstellt am 04.Nov.2017 | 16:05 Uhr

Die Mitglieder des Uetersener Bauausschusses haben am Donnerstagabend während der Sitzung des Gremiums im Rathaus eine Verwaltungsvorlage zur Parkpalette „An der Klosterkoppel“ zur Kenntnis genommen. Der Bauausschuss hatte vom Investor, der Firma Betzler Development aus Hamburg, die Vorlage eines schlüssigen und vollumfänglichen Konzeptes gefordert. Florian Betzler (Foto) teilte daraufhin mit, dass er eine verbindliche Entscheidung der Selbstverwaltung, sprich einen Beschluss der Uetersener Ratsversammlung, benötige, bevor er tätig werde. Die Verwaltung hat nun vorgeschlagen, im kommenden Hauptausschuss und in der Ratsversammlung einen Beschluss zur Umsetzung des Konzeptvorschlags des Investors herbeizuführen und das Verfahren so fortzuführen. Inwieweit die Politik dieser Idee folgt, bleibt abzuwarten. Der Hauptausschuss tritt am 7. November, die Ratsversammlung im Dezember zusammen.

Den Beschluss zum Verkauf des Parkpalettengrundstücks fasste der Bauausschuss mit den Stimmen von CDU und Grünen bereits im August. Damals wurde Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) beauftragt, mit dem Investor einen entsprechenden Grundstückskaufvertrag zu verhandeln. Um über die mögliche Umsetzung der Investor-Idee zur Integration von Stadtbücherei, VHS-Räumen und Kindertagesstätte entscheiden zu können, sollte Hansen dem Ausschuss zur Sitzung am 14. September ein „schlüssiges und vollumfängliches Konzept zum Umzug und Nutzung mit Informationen über Betreiber, Zeitplan, Mehrwert und Kosten“ vorlegen. Den aktuellen Stillstand nutzten Vertreter von SPD und BfB während der Donnerstagssitzung, an ihre Kollegen von der CDU und den Grünen zu appellieren, das Vorhaben, das Grundstück an die Firma Betzler zu verkaufen, aufzugeben. Seite 3