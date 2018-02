Die „Pinnau“ zieht bald in die City

Noch in diesem Jahr soll das Büro der Baugenossenschaft bei Betten-Behrens in der Fußgängerzone bezogen werden

12. Februar 2018, 16:05 Uhr

Die Zeit als Mieterin im Rathaus läuft für die gemeinnützige Baugenossenschaft „Pinnau“ demnächst aus. Im August/September erfolgt der Umzug in die Fußgängerzone. Die „Pinnau“ bezieht dann eigene Räume bei Betten-Behrens. Dort entsteht derzeit ein Anbau für Wohnungen. Zudem wird ein Teil der Ladenfläche für Bürobedarf umgebaut.

Zu ebener Erde − barrierefrei also −, hell, freundlich und wesentlich größer werden die neuen Räume der „Pinnau“ sein und somit auch kundenfreundlicher. Der Umzug an den Großen Sand ist beschlossene Sache und kann, nach Genehmigung eines Umnutzungsantrags, nun auch realisiert werden. „Wir haben immer schon nach größeren Räumen gesucht“, informierte Manfred Kiewald, Vorstandsvorsitzender der „Pinnau“, unsere Zeitung. Es seien täglich viele sensible Gespräche zu führen.

Im Rathaus, auf 60 Quadratmetern, sei dafür oft kein Platz. Nach dem Umzug verfügt die „Pinnau“ über drei große Büroräume und insgesamt über eine Nutzfläche von rund 120 Quadratmetern. Im Rathausbüro sei man auch technisch an die Grenzen gekommen. Sämtliche Stromleitungen hätten dort erneuert werden müssen, so Kiewald.



630 Wohnungen im Bestand





Die „Pinnau“ ist Eigentümerin von 630 Wohnungen und 80 Garagen. 50 bis 70 Mieterwechsel gibt es jährlich. Kiewald und Vorstandsmitglied Karl Gutav Tewes machten im Gespräch deutlich, dass es zudem eine lange Warteliste gebe − auch nach Fertigstellung des neuen Objekts am Eggerstedtsberg mit 29 Wohneinheiten. Alleine aus diesen Eckdaten sei erkennbar, so die beiden Vorstände, dass es täglich viele Kontakte gebe, die nun für beide Seiten viel entspannter angegangen werden könnten.

Aufgrund des seit vielen Jahren existierenden hohen Bedarfs an bezahlbarem Wohnraum sei man nach wie vor nicht erfreut über die politische Entscheidung im Rat, das Jahnstraßengrundstück zu behalten und so sozialen Wohnraum an geeigneter Stelle zu verhindern. 35 öffentlich geförderte Wohnungen hätten dort, wenn dem Sport keine Vorfahrt gewährt worden wäre, entstehen können. Wobei Tewes und Kiewald nicht erkennen können, dass es an dieser Stelle Konflikte zwischen Mietern und den Sporttreibenden gegeben hätte.

Die Vorstände sagten, dass das Land ein neues Programm mit einem Darlehen aufgelegt habe, das nicht zurückbezahlt werden müsse. Pro Quadratmeter umbauten Raumes betrage die Fördersumme 250 Euro. Das entspreche einer Förderquote von acht Prozent und das sei beachtlich.

Geeignete Flächen gebe es in Uetersen wenig. Daher sei es doppelt schade, dass es an der Jahnstraße nicht geklappt habe.

Die Eigenkapitalquote der „Pinnau“ von rund 40 Prozent lasse den Vorstand − zu diesem gehört als drittes Mitglied Dierk Wilhelms − gut schlafen. „Wenn wir nicht nur instandsetzen, sondern auch bauen könnten, dann würden wir auch gut träumen“, so Tewes.