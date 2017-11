Die Jugend nimmt teil am Volkstrauertag

vergrößern 1 von 1 Foto: Hympendahl 1 von 1

von

erstellt am 18.Nov.2017 | 16:03 Uhr

Immer weniger Interesse am Volkstrauertag, immer weniger Beteiligung. Das wird seit einigen Jahren landauf, landab festgestellt. Auch in Uetersen. Doch dort wird auch, wenn sich die alte Kapelle des Neuen Friedhofs zur Andacht füllt, seit einigen Jahren auch eine gegenläufige Bewegung spürbar. Insbesondere die jüngere Generation findet wieder Gefallen an dieser Veranstaltung. Das mag daran liegen, dass beim Volkstrauertag der Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen gedacht wird, das Thema also nach wie vor hochaktuell ist. Anzunehmen ist aber auch, dass die jungen Menschen im Publikum gerne wissen möchten, was ihnen ihre Generation zu sagen hat. Neben den die Andacht leitenden Erwachsenen ergreifen in Uetersen jetzt auch Zehntklässler der Rosenstadtschule das Wort. Einblicke in Dinge, die die Jugend mit diesem Thema verbindet, kann nehmen, wer am Sonntag, 19. November, um 11.30 Uhr in die Kapelle des Friedhofs kommt.