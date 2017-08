Die Hagebutten sind im Wahlfieber

vergrößern 1 von 1 Foto: uen 1 von 1

Die Uetersener Hagebuttenbühne macht sich startklar. Am Sonntag, 24. September, findet die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag statt − und zwar in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl. So wie es seit vielen Jahren schon Tradition ist, werden die „Hagebutten“ auch diese Wahl kabarettistisch begleiten.

Unter dem Motto „Wahlfieber“ sollen in bekannter Manier die aktuellen Themen von Politik und Gesellschaft aufs Korn genommen werden. Ob es die Liebesheirat zwischen Angela Merkel und Martin Schultz ist, der Untergang der „Democratic“ oder Dekorationsmaßnahmen in den Bundeswehrkasernen – mit viel bissigem Humor haben die Autoren Kai Riedemann, Frank Knittermeier, Susi Braun und Susanne Reichel ein buntes Programm entworfen, das sie dem Uetersener Publikum am Freitag, 15. September, und am Sonnabend, 16. September, in der Kleinen Stadthalle von jeweils 19.30 Uhr an vorstellen möchten.



Auch musikalisch wird die Wahl begleitet

Lydia und Felix Heppner, Sandra Faulhaber, Hendrik Bohn, Dagmar Clausen, Susanne Reichel, Susi Braun, Winnie Mintert und Tom Spielmann, die Mitwirkenden beim Wahlfieber, sind seit Wochen mit viel Spaß dabei, die Texte mit Leben zu füllen. Auch musikalisch wird auf die Wahl hingearbeitet - es gibt einen DSC - Deutschland Song Contest - in dem die Parteien mit umgetexteten ESC-Liedern ihre politischen Überzeugungen vertreten. Die „Hagebutten“ wollen mit ihrem Programm nicht nur den Finger auf vermeintliche Wunden drücken, sondern auch auf die Bedeutung dieser Wahl hinweisen. Auch das wird seit Jahren deutlich, wenn die Theatermacher vor Bundestagswahlen an die Bühne bitten.

