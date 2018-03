Die Diele war ein Besuchermagnet

Osterausstellung in Neuendeich trotz Kälte gut besucht / Neue Aussteller zufrieden

von shz.de

22. März 2018, 16:05 Uhr

Ein schöneres Kompliment hätte Ostermarkt-Organisatorin Sabine Früchtenicht nicht bekommen können. „Wir sind hier sehr zufrieden. Die Atmosphäre ist wunderschön, die Leute sehr nett. Wir kommen bestimmt wieder“, befanden die Hobbykunsthandwerkerinnen Katharina Kowalski und Christa Gerhauser. Beide stellten zum ersten Mal in der Fahrradscheune in Neuendeich aus − die eine ihren besonderen Schmuck aus zum Beispiel Eierschale oder Glasmurmeln, die andere allerlei genähte, gestrickte und gebastelte Dekorationen.

Auch Sabine Früchtenicht beobachtete zufrieden das Geschehen. Die gemütliche Diele ihres Bauernhofes erweist sich erfahrungsgemäß immer wieder als Besuchermagnet. Der große Holz-Bollerofen trotzte der Kälte mit behaglicher Wärme. An Bierzeltgarnituren in der Mitte der Diele ließen sich die Besucher ihr Stückchen der insgesamt 60 Torten, die die Aussteller gebacken hatten, zum Becher Kaffee schmecken. Und rundherum herrschte buntes Markttreiben an den 25 Ständen mit den vielfältigen Arbeiten der Hobbykunsthandwerker.

Schon gleich am Eingang bei den Näharbeiten von Ursula Moeller zeigten sich die Besucher kauffreudig. Körnerkissen und Scotty, der Scotch-Terrier als wärmendes Rückenkissen, oder auch österliche Anhänger kamen gut an. Ebenso die gefilzten Strickpuschen bei der Nachbarin. Neu-Ausstellerin Sarina Magens, die seit 40 Jahren Hand- und Fingerpuppen strickt und häkelt, hätte gern mehr Kinder an ihrem Stand gehabt. „Aber es gefällt mir trotzdem gut, das Ambiente ist sehr schön“, urteilte sie. Über äußerst großes Interesse freute sich Susanne Neizel, die zum ersten Mal mit ihren Gewürzmischungen und Schafsmilchseifen vor Ort war.

Gut im Geschäft war auch Heidemarie Katu mit ihren bestickten Handtüchern und genähten Tischläufern, Sets, Topflappen und Brotkörben. „Ich komme schon lange her und habe hier etliche Stammkunden“, berichtete sie. Quasi zum Inventar der Märkte in der Fahrradscheune gehört die Neuendeicherin Jutta Naumann. Ihre liebevoll mit Blumen und Mustern bemalten Eier von Hühnern, Gänsen und Straußenvögeln waren der Hingucker, an dem man nicht vorbei kam. „Ich bemale sie mit Aquarellfarben und fixiere die Oberfläche dann mit Lack“, erklärte sie den Besucherinnen Ilse Husfeld und Lotti Reichel aus Uetersen. Die beiden Damen konnten sich angesichts der Riesenauswahl kaum entscheiden, welches der Kunstwerke sie mit nach Hause nehmen sollten.