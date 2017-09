Hauptausschuss : Die Bürgermeisterin wehrt sich gegen neue Rüge

vergrößern 1 von 1 Foto: PT 1 von 1

von Michaela Eschke

erstellt am 28.Sep.2017 | 12:00 Uhr

Uetersen | Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) kommentierte während der Sitzung des Hauptausschusses den in nichtöffentlicher Verhandlung gefassten Beschluss, in ihrer Beauftragung eines Sicherheitsdienstes - trotz gegenteiliger Auffassung von Kommunalaufsicht und Innenministerium - ein Fehlverhalten zu sehen. Kämmerin Bettina Horn erläuterte, dass die Stadt keine weiteren Konsolidierungshilfen des Landes zu erwarten hat.

Der Eilentscheid von Bürgermeisterin Hansen, einen Sicherheitsdienst für Flüchtlingsunterkünfte zu beauftragen, zieht keine Konsequenzen nach sich: Die Kommunalaufsicht Pinneberg und das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten in Kiel haben etwaige Schadensersatzansprüche sowie disziplinarrechtliche Schritte abgelehnt. In nichtöffentlicher Sitzung hatte der Hauptausschuss am 5. September folgenden Beschluss gefasst: „Die Rechtsauffassung der Kommunalaufsicht des Kreises Pinneberg vom 27.2.2017 und die Mail des Innenministeriums dieser Tage überzeugt uns nicht. Wir schließen uns der Rechtsauffassung des Fachanwaltes für Verwaltungsrecht, Dr. Volker Arndt, an und sehen ein nicht wegzuleugnendes Fehlverhalten der Bürgermeisterin der Stadt Uetersen.“ Hansen wiederum nutzte die jüngste Hauptausschusssitzung, um sich gegen diesen Beschluss zu wehren. Dieses Vorgehen der Politik nannte sie „milde gesagt, ungewöhnlich“. In Richtung des Ausschussvorsitzenden Andreas Stief (CDU) sagte sie: „Wir beide, ich als gewählte Bürgermeisterin und Sie als Vorsitzender des Hauptausschusses, üben unsere Ämter auf der Grundlage der Gesetze der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Schleswig-Holstein aus. Ein Uetersener Sonderrecht gibt es nicht.“ Weiterhin erinnerte sie daran, dass beide laut Gemeindeordnung dazu verpflichtet seien, zum Wohle der Einwohner der Stadt sachlich zusammenzuarbeiten.

Öffentlich oder nicht?

Im Anschluss wurde diskutiert, ob die Bürgermeisterin hierzu überhaupt öffentlich Stellung nehmen durfte, schließlich sei der betreffende Beschluss unter Ausschluss der Öffentlichkeit verfasst worden. Bärbel Voß, die Berichterstatterin der Verwaltung, sagte, dass der Beschluss als solcher öffentlich sei und solange sich Hansen nur auf diesen beziehe und nicht auf die nichtöffentliche Diskussion, könne sie dies tun. Inhaltlich nahm die Politik zumindest im öffentlichen Teil der jüngsten Sitzung keine Stellung zu Hansens Worten. Im weiteren Verlauf der Hauptausschusssitzung waren die Töne versöhnlicher, der Umgangston zwischen Politik und Verwaltung von gegenseitigem Respekt und Höflichkeit geprägt.

Einstimmig beschlossen wurde die Verlängerung des Kooperationsvertrags mit dem Diakonieverein Migration zur Beratung von Ausländern, Flüchtlingen und Aussiedlern um ein weiteres Jahr bis Ende 2018. Auch dem Nachtrag für die Erneuerung der Tartanbahn an der Rosenstadtschule wurde grünes Licht erteilt, die Maßnahme wird nun 98 674 Euro brutto teurer als geplant. Eine Möglichkeit, solche Verteuerungen im Vorfeld zu erkennen, sahen die Mitglieder des Hauptausschusses nicht. „Bei Arbeiten an alten Bauwerken gibt es immer Überraschungen“, sagte Ratsherr Jan Baumann (SPD). Der Anschaffung eines neuen Schmalspur-Geräteträgers für den Baubetriebshof wurde zugestimmt. Bernd Möbius (Bündnis 90/Die Grünen) regte an, bei künftigen Ausschreibungen auch andere Antriebsarten, im Besonderen E-Motoren, in Betracht zu ziehen.

Kämmerin Bettina Horn unterrichtete den Ausschuss davon, dass es für das Jahr 2016 keine Konsolidierungshilfe aus Kiel gibt, da im Vorjahr ein Plus erwirtschaftet wurde. Da sich diese Entwicklung fortsetzt, ist „bis zum Auslaufen des öffentlich-rechtlichen Vertrags nicht mehr mit Konsolidierungshilfen zu rechnen“, so der Bericht an die Politik.