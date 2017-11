Seniorenbeirat in Tornesch : Die Altersgrenze bleibt

von Sylvia Kaufmann

erstellt am 23.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Uetersen | Einstimmig sprachen sich die Politiker von SPD, CDU und FDP am Montagabend im Tornescher Bildungs- und Sozialausschuss gegen den Vorschlag der Verwaltung zur Anhebung des Alters zur Wählbarkeit in den Seniorenbeirat aus. Das Alter der Personen, die gemäß der Satzung zur Bildung des Seniorenbeirats wahlberechtigt und wählbar sind, bleibt damit bei 60 Jahren.

Hintergrund für den Vorschlag der Verwaltung ist einerseits die am 31. Mai 2018 endende Amtszeit des aktuellen Seniorenbeirats und das bereits bei der Seniorenbeiratswahl 2012 festgestellte geringe Interesse des Personenkreises um die 60 und andererseits die allgemein gestiegene Lebenserwartung und die stufenweise Erhöhung des Renteneintrittsalters. Die Verwaltung hatte daher vorgeschlagen, das Alter der Wahlberechtigten von 60 auf 70 Jahre anzuheben. Kandidaten zur Wahl in den Seniorenbeirat sollten das 70. Lebensjahr überschritten haben oder im Jahr der Wahl überschreiten. „Wir haben gesehen, wie gering das Interesse ist. Aktuell besteht der Seniorenbeirat nur noch aus drei Mitgliedern. Mit 60 Jahren stehen viele noch mitten im Berufsleben und gestalten ihre Freizeit aktiv“, erläuterte Bürgermeister Roland Krügel (CDU) die Beweggründe der Verwaltung.

Der Vorsitzende des Seniorenbeirats Ralf Fromhein (69) plädierte dafür, das Alter bei 60 Jahren zu belassen, um ein langfristiges Mitwirken im Seniorenbeirat zu ermöglichen. Fromhein hatte in der Bürgerfragestunde zu Beginn der Ausschusssitzung das Wort ergriffen und unter anderem gefragt, welche Vorteile sich die Verwaltung mit der Satzungsänderung verspreche und ob sie mit dem vorgeschlagenen Weg den Seniorenbeirat eliminieren möchte. Auch wollte Fromhein wissen, ob es bundesweit eine Kommune gibt, die eine Seniorenbeiratssatzung mit Abweichung vom 60. Lebensjahr hat. Sabine Kählert, Leiterin des Amtes für soziale Dienste, nannte Greven in Nordrhein-Westfalen und räumte ein, bei ihrer Recherche keine weiteren Kommunen als Beispiele gefunden zu haben. Den Vorwurf, den Seniorenbeirat eliminieren zu wollen, wies Krügel zurück. „Der Seniorenbeirat hat jetzt nur noch drei Mitglieder und wir lassen ihn trotzdem laufen bis zur nächsten Wahl.“

Die Sozialdemokraten sprachen sich dafür aus, Wahlberechtigung und Wählbarkeit für den Tornescher Seniorenbeirat von 60 auf 65 Jahre zu erhöhen. „Dieses Alter passt doch mehr und wäre für Interessierte ein guter Einstieg“, schlug Fraktionschefin Verena Fischer-Neumann vor. Auch der Ausschussvorsitzende Horst Lichte (SPD) plädierte für 65, merkte aber an, dass es ihm sogar lieber wäre, wenn sich Senioren in der Politik engagieren und in den politischen Ausschüssen mitarbeiten.

CDU und FDP plädierten dafür, das Alter bei 60 Jahren zu belassen. „Wir hatten die reguläre Laufzeit des Seniorenbeirats vor ein paar Jahren um zwei Jahre verlängert. Das hat nun mit dazu beigetragen, dass der Seniorenbeirat derzeit mit nur drei Mitgliedern besetzt ist. Wenn wir das Alter hochsetzen, wird es noch schwieriger, Ehrenamtliche zu finden“, merkte Daniel Kölbl (CDU) an. Er verwies darauf, dass der Seniorenbeirat wertvolle Arbeit vor Ort leiste und die Senioren ab dem 60. Lebensjahr einen Ansprechpartner vor Ort bräuchten. Auch Sabine Werner (FDP) sah das so: „Wenn wir das Alter erhöhen, reduzieren wir den Personenkreis, der Lust hätte, mitzuarbeiten. Mit 60 Jahren beginnen Senioreninteressen. Diese Interessen müssen dann aber auch an die Politik herangetragen werden.“

Da weder die SPD noch CDU oder FDP einen Antrag zur Abstimmung über das von ihnen präferierte Wahlalter für den Seniorenbeirat stellten, wurde über den Verwaltungsvorschlag abgestimmt − und dieser abgelehnt. „Damit bleibt alles, wie es ist“, fasste Lichte zusammen.

Den aktuellen Tornescher Seniorenbeirat bilden Ralf Fromhein, Georg Haese und Bruno Dörling. Bei der Wahl 2012 hatten sich 15 Kandidaten zur Wahl gestellt. Der Beirat wurde mit neun Mitgliedern gebildet. Weitere Mitglieder standen als Ersatzmitglieder zur Verfügung. Einige schieden aus gesundheitlichen Gründen aus oder wechselten in politische Gremien, andere legten ihr Amt aufgrund unüberbrückbarer Differenzen im Beiratsvorstand nieder. Seit 1992 vertritt ein Seniorenbeirat als politisch und konfessionell unabhängiges Gremium die Interessen der älteren Generation in der Stadt und setzt sich für deren Belange unter anderem über Anträge an Verwaltung und Politik ein. Die Amtszeit des aktuellen Seniorenbeirats endet am 31. Mai 2018. Zusammen mit der Kommunalwahl am 6. Mai 2018 soll ein neuer Seniorenbeirat für fünf Jahre gewählt werden.