Die älteste Streife geht jetzt in Pension

Fotos sind Dokumente der Zeitgeschichte. Nicht anders verhält es sich bei der obigen Aufnahme, die die älteste Polizeistreife des gesamten Nordens zeigt: Ulrich Potthast und Hartwig Brandt. Diese beiden Uetersener Polizisten haben jetzt fertig! Die Polizeikommissare sind am Donnerstag in den Ruhestand entlassen worden und wurden dabei von ihren Kollegen der Uetersener Dienststelle verabschiedet.

Beide Schutzpolizisten arbeiteten bis zuletzt im Schichtdienst. Wenn man sich jung genug fühle, bedürfe es keines Versetzungsgesuchs auf einen Schreibposten, sind Potthast und Brandt übereinstimmend der Ansicht. Klar, dass sie sich auch bis zuletzt gemeinsam in ihren Polizeibus setzten und sich mit diesem auf Streifenfahrt begaben.



120 Jahre saßen im Fahrzeug

120 Jahre saßen dann im Fahrzeug − älter geht nicht. Mit 60 ist Schluss. Damit komme er gut klar, bekundet Brandt. Abschalten sei nie sein Problem gewesen. Wenn er die Uniform aus- und seine Zivilklamotten angezogen habe, sei er bereits im Freizeitmodus gewesen. Ähnlich geht es seinem Kollegen, der offiziell erst im November die Uniform auszieht, jedoch so viel Resturlaub angesammelt hat, dass auch er bereits am Donnerstag seine Urkunde überreicht bekam, die ihm signalisiert, sich schon bald Polizeipensionär nennen zu dürfen. Die letzten beiden Stunden als aktive Polizisten verbrachten sie an der Kaffeetafel. Ihren Kollegen einen auszugeben, war für beide Ehrensache. Kleine Stationen wie Uetersen, sagen Brandt und Potthast, brächten es mit sich, dass man zu einer Art Familie zusammenwachse.

