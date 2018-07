Ferienvergnügen in Uetersen : Der Zirkus ist in der Stadt

Ein Angebot der Stadtjugendpflege und der ATS Suchtberatung Tornesch-Uetersen. Aufführung morgen um 14 Uhr.

von Klaus Plath

12. Juli 2018, 13:37 Uhr

Uetersen | Klaus Plath Uetersen Die Ferienangebote der Stadtjugendpflege Uetersen machen den teilnehmenden Kindern nicht nur Spaß, sie sind zugleich pädagogisch wertvoll. Auch das Zirkusprojekt, an dem sich in dieser Woche 23 Ferienkinder beteiligen, verdient dieses Prädikat. Spielerisch sollen die Mädchen und Jungen die eigenen Fähigkeiten entdecken und dabei auch Angstgrenzen überwinden. An diesem Ziel wirken Zirkuspädagoge Marco Viering und Stadtjugendpfleger Jörg Hitz mit. Am Freitag, 13. Juli, präsentieren die Kinder, was sie während der Woche erarbeitet haben. Sie laden Jung und Alt zur Zirkusvorstellung ein. Vorstellungsbeginn in der Parkstraße 3 ist um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das Motto kann sich sehen lassen: Der Sommer ist Thema. Viering und Hitz sind die Choreografen der Show, die gespickt ist mit Akrobatik und Jonglage sowie mit Clownerie und vielen Elementen zum Staunen. Beobachtet werden konnte, dass die Kinder mit Feuereifer dabei sind, die erforderlichen Techniken zu erlernen, um das Publikum in den Bann ziehen zu können. Von Viering lernen sie, wie Teller auf einer Stange balanciert werden, wie jongliert wird und was es beim Einradfahren zu beachten gilt.

Alle Kinder haben Kompetenzen, sie müssen nur entdeckt werden. Und genau dort ist die Schnittstelle mit der ATS Suchtberatung in Tornesch. Die Einrichtung fördert das Zirkusprojekt. Ziel der in Tornesch wirkenden und auch für Uetersen zuständigen Fachleute ist es, Kinder in ihrem Charkter zu stärken, damit sie nicht in Süchte fliehen und sich Scheinwelten aufbauen müssen, um zu existieren. Wer stark ist, widersteht den Verführungskünsten Dritter eher.

Die Zirkusprojekte gibt es seit neun Jahren in Uetersen. Von Anfang an war Viering, der aus dem Wendland stammt, Partner dieser Maßnahme.