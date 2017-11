Der SoVD will sich einmischen

vergrößern 1 von 2 Foto: eschke (2) 1 von 2

Zur Jahresversammlung des Tornescher SoVD-Ortsverbands waren 120 Mitglieder ins Pomm 91 gekommen. Der Erste Stadtrat, Klaus Früchtenicht, und Siegrid Tenor-Alschausky vom Kreisvorstand des Sozialverbands sprachen Grußworte, langjährige Mitglieder wurden geehrt und Ferdinand Nanz, der Vorsitzende der Uetersener Tafel, referierte über die täglichen Herausforderungen des Versorgungsprojekts.

„Es gibt Nöte, die nicht von der Feuerwehr zu lösen sind, meist sind das Fälle für den Sozialverband, der dann eine Lösung erarbeitet“, sagte SPD-Politiker Früchtenicht. Er dankte dem Vorstand: „Ein so aktiver Ortsverband ist keine Selbstverständlichkeit“, lobte er. Die SoVD-Kreisvorsitzende Tenor-Alschausky erklärte, der Kreisverband habe derzeit 13 336 Mitglieder. Dabei kämen die meisten Leute nicht wegen der Geselligkeit. „Viele Mitglieder kommen zu uns, weil sie Hilfe brauchen“, sagte Tenor-Alschausky, denn der Sozialverband hilft beim Stellen von Anträgen für Rententräger, Krankenkassen, Pflegeversicherung oder die Ämter. „Wir mischen uns auch in de sozialpolitische Debatte ein“, betonte sie, und bei den Sondierungsgesprächen zur Jamaika-Koalition fehle ihr eine Frage völlig: „Was will die künftige Regierung eigentlich dagegen tun, dass die Armut in unserem Land immer größer wird?“, fragte die SPD-Politikerin, die bereits Vorsitzende des schleswig-holsteinischen Sozialausschusses war. Damit die Menschen im Alter über eine auskömmliche Rente verfügen, setze sich der Sozialverband für folgende Regelung ein: Jeder, der Grundsicherung im Alter bekommt, soll 20 Prozent seiner eigenen Rente behalten dürfen. „Jemand, der sein ganzes Leben lang bei schlechtem Lohn oder in Teilzeit gearbeitet hat, bekommt derzeit genauso viel wie jemand, der nie gearbeitet hat“, monierte Tenor-Alschausky. Der Vorsitzende des Ortsverbands, Joachim Selk, verkündete, in dieser Stunde habe der SoVD Tornesch sein 800. Mitglied gewonnen. „Das kommt nicht, weil wir so guten Kuchen backen, sondern weil die Leute Hilfe brauchen“, sagte Selk, der außerdem davon berichtete, manche Ratsuchende hielten sich nur als Flaschensammler oder durch Geldgeschenke von Nachbarn über Wasser.

Zahlreiche Mitglieder erhielten Urkunden für langjährige Vereinstreue. 25 Jahre beim SoVD sind Gertrud Conrad sowie Helga und Bruno Hopp, 30 Jahre dabei sind Jürgen Gebert und Annemarie Klüver. Wahlen standen nicht auf der Tagesordnung, sie stehen erst im nächsten Jahr an.



Tafel-Vorsitzender berichtet über Arbeit





Über die Situation bei der Uetersener Tafel informierte deren Vorsitzender Ferdinand Nanz (kleines Foto). „Die beste Tafel wäre die, die es nicht gibt, denn sie ist eigentlich ein Armutszeugnis für die Gesellschaft“, sagte Nanz. Derzeit betreuen 60 ehrenamtlichen Mitarbeiter und zwei Ein-Euro-Kräfte 500 erwachsene Kunden und 170 Kinder. „Der Anteil der Migranten liegt nach meiner persönlichen Einschätzung bei etwa 75 Prozent“, so der Tafel-Vorsitzende, „sie kommen aus Syrien, dem Irak, Afghanistan und dem ehemaligen Jugoslawien.“ Einige bedürftige Rentner würden nicht mehr kommen, sie fühlten sich teils durch ungewohnte kulturelle Umgangsformen abgeschreckt. Täglich wird von „Tafel“-Mitarbeitern Ware abgeholt, und an drei Werktagen an die Bedürftigen verteilt, gegen einen Beitrag von 50 Cent, Kinder zahlen nichts. „Viele aus dem öffentlichen Leben wissen es nicht zu würdigen, was dort für eine Leistung erbracht wird“, kritisierte Nanz, der detailliert darlegte, welch immenser Organisations- und Arbeitsaufwand hinter dem Projekt steckt.