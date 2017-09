„Der See muss natürlich kommen“

vergrößern 1 von 2 Foto: Habekost (2) 1 von 2

von Philipp Dickersbach

erstellt am 09.Sep.2017 | 16:05 Uhr

Die politische Sommerpause neigt sich dem Ende entgegen. Ob Verkehr und Infrastruktur oder Haushalt und Finanzen − für die kommenden Monate stehen in Tornesch zahlreiche Themen auf der Agenda von Politik und Verwaltung. Unsere Zeitung hat mit den Spitzen der drei im Rat vertretenen Parteien gesprochen. Im heutigen Interview − dem zweiten Teil des Gesprächs, das Redakteur Philipp Dickersbach mit SPD-Fraktionschefin Verena Fischer-Neumann und dem Vorsitzenden des Ortsvereins der Sozialdemokraten, Manfred Mörker, führte − stehen die Themen Wachstum, Verkehr und „Tornesch am See“ im Mittelpunkt.

Frage: Wie weit soll oder kann Tornesch ihrer Meinung nach noch wachsen?

Verena Fischer-Neumann: Wir müssen bei aller Bebauung darauf achten, dass wir gelenkt vorgehen. Das ist ganz wichtig. Wir haben einen Bereich bis zum Kreisverkehr, der läuft jetzt voll. Zusammen mit dem Bereich jenseits der Autobahn ist es dann aber auch gut. Wo noch eine innerörtliche Verdichtung nach vernünftigen Kriterien möglich ist, kann man noch bauen, aber wir müssen mit unseren Flächen im Umland sorgsam umgehen. Dabei haben wir nicht nur für unseren Ort, sondern auch für die Nachbargemeinden eine Verantwortung. Es kann sich dementsprechend nur noch um eine gelenkte Weiterentwicklung handeln, die zudem nicht mehr in die Fläche gehen darf.

Manfred Mörker: Das Stichwort ist innerörtliche Verdichtung, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Wir wollen nicht weiter raus in die Fläche.

Fischer-Neumann: Man wird immer etwas beeinflussbar sein durch Gewerbebetriebe, die schon im Ort sind. Wenn die sagen ‚ich brauche noch etwas Fläche‘, dann ist man natürlich immer in der Bredouille, weil man die Betriebe im Ort halten möchte. Aber über das, was wir derzeit an Unternehmen haben und die Flächen, mit denen derzeit geplant wird hinaus, sehe ich keinen weiteren Wachstum. Es ist wichtig, dass wir uns die Natur im Umland erhalten.

Was steigt Ihnen in den Kopf, wenn Sie an Tornesch am See denken?

Mörker: Die CDU hat ja häufig unterstellt, dass dort vielleicht gar kein See kommen wird. Aber natürlich wird der See kommen. Dafür werden wir uns einsetzen. Zu den Planungen haben wir noch Fragen und damit werden wir uns im Bauausschuss befassen.

Fischer-Neumann: Das ist ein Wohngebiet, das genau das macht, was wir in Tornesch wollen, es mischt nämlich. Vom luxuriöseren Wohngrundstück bis zur kleineren Wohnung ist alles dabei. Die verdichtete Wohnbebauung findet in Richtung Bahnhof statt. Nach außen wird es hingegen etwas aufgelockert. Es ist sozialer Wohnungsbau mit dabei, Mietwohnungen, Eigentumswohnungen und barrierefreie Bereiche für ältere Mitmenschen. Wir haben ein ziemlich gutes Quartier geschaffen.

Der See muss natürlich kommen, es muss aber sorgfältig geplant werden. Wir wollen kein Schlammloch produzieren, wo sich das Wasser nicht bewegt. Der See muss auf der einen Seite für die Stadt finanziell zu stemmen sein und auf der anderen Seite ansprechend gestaltet sein.

Zurück zur Kommunalwahl: Glauben Sie, den Erfolg von 2013, als mehr als 50 Prozent der Tornescher Wähler ihr Kreuz bei der SPD gemacht haben, 2018 wiederholen zu können?

Fischer-Neumann: Natürlich. Ich glaube, dass wir wieder Chancen haben. In vielen Bereichen und Situationen haben wir trotz unserer absoluten Mehrheit den Dialog mit dem politischen Gegner gesucht.

Mörker: Der Optimismus stirbt zuletzt. Das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Etwa ob die Grünen antreten werden. Dann von der Konstellation mit der Bürgermeisterwahl. Ich vermute zudem, dass die Stadtbahn-Diskussion wieder aufflammen wird. Wir sind guten Mutes, denn ich denke wir machen eine gute Politik. Gute Chancen werden wir auch deswegen haben, weil wir geschlossen auftreten. Das sehe ich bei der CDU überhaupt nicht.

Können Sie schon etwas zu Personalien sagen? Wer wird für die SPD bei der Kommunalwahl antreten?

Mörker: Nein, dafür ist es noch zu früh.

Im Mai entscheiden die Tornescher ebenfalls über den Posten des Bürgermeisters. Nach mehr als 30 Jahren an der Spitze der Tornescher Verwaltung steht Roland Krügel dafür nicht mehr zur Verfügung. Hat Sie die Entscheidung überrascht? Bedauern Sie diese?

Fischer-Neumann: Ich war nicht mehr überrascht. Er hat es ja öfters angedeutet. Er war ja sehr lange im Amt, wir haben uns auch regelmäßig gerieben, aber es ist letztlich viel Konstruktives dabei rausgekommen. Ich denke dann ist es auch in Ordnung, wenn man irgendwann sagt, ‚jetzt ist gut‘.

Wir sehen jetzt natürlich die Chance, zu neuen Ufer aufzubrechen, und ich denke es ist auch okay, wenn man das so sieht. Damit will ich die Arbeit von Roland Krügel nicht diskreditieren, aber es geht eben eine Kapitel zu Ende und wir freuen uns dann auch auf neue Sachen.



Wer wird für die SPD ins Rennen gehen?

Mörker. Wir beschäftigen uns schon seit Ende 2016 mit der Frage und haben auch schon Gespräche geführt. Zu gegebener Zeit werden wir uns äußern.

Fischer-Neumann: Man tut den Kandidaten auch keinen Gefallen, wenn man sie jetzt schon durchs Dorf treibt.



Abschließend ein Blick in die Zukunft: Wie wird Tornesch im Jahr 2030 aussehen?

Mörker: Ich hoffe, dass es dann den Radschnellweg nach Uetersen gibt und dass wir mit der Ortskerngestaltung soweit sind, dass wir ein attraktives innerstädtisches Zentrum haben, wo man sich gerne aufhält. Bis 2030 haben wir auch die K22. Was die Einwohnerzahl betrifft, werden wir uns auf dem derzeitigen Level einpendeln.

Fischer-Neumann: Ich denke, dass die Veränderungen, die es im Zuge des demografischen Wandels geben wird, ausgewogen über die Bühne gehen. Tornesch wird es schaffen, egal mit welchen politischen Mehrheiten, eine vernünftige Balance zwischen Jung und Alt zu gewährleisten. Beim Thema Ortskerngestaltung bin ich verhalten-optimistisch.

Aber wenn es uns gelingt, Plätze zu schaffen, wo man sich trifft, dann ist das gut. Ich wünsche mir für die kommenden Jahre eine stärke Jugendkultur, was auch weitere Angebote für den Nachwuchs beinhaltet.



Können Sie sich vorstellen, dass in absehbarer Zeit noch mal jemand einen Zusammenschluss der Städte Tornesch und Uetersen anstoßen wird?

Mörker: Es wird vielleicht nochmal einen Anlauf geben, aber aus unserer Richtung wird er nicht kommen.

Fischer-Neumann: So blöd kann eigentlich keiner sein.