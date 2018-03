Der Käpt’n übergibt das Ruder

Wassersportverein Neuendeich zieht positive Jahresbilanz / Johann Lütjens gibt den Vorsitz ab

von shz.de

28. Februar 2018, 16:05 Uhr

27 Jahre hat er das Ruder für den Wassersportverein Neuendeich in der Hand gehabt. Nun hat der Vereinsvorsitzende, Johann Lütjens, den Steuerstand freigemacht und Eckhard Lange, sein Stellvertreter seit 17 Jahren, ging mit ihm von Bord. Als ihre Nachfolger wählten die 26 stimmberechtigten Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung die langjährigen Mitglieder Heiko Schinkel und Frank Hänke. Schinkel versprach, den Verein in gewohnter Weise weiterzuführen und dankte Lütjens für seine großen Verdienste: „Du hast viel Zeit für den Verein geopfert und dazu beigetragen, dass unser schöner Naturhafen nicht nur bei Wassersportlern, sondern auch anderen Menschen sehr beliebt ist.“

Schon im Vorwege der Versammlung hatte das Führungsduo seinen Rückzug angekündigt, so dass über Nachfolger nachgedacht werden konnte. „Ich werde in diesem Jahr 80 und ich finde, das reicht nun“, begründete Lütjens seine Entscheidung auf der Versammlung. „Vorsitzender des Bauausschusses möchte ich aber bleiben“, betonte er. Und das nicht von ungefähr, hat er den Verein doch 1976 selbst mitgegründet und den kleinen, idyllischen Hafen maßgeblich mit auf- und ausgebaut. Pflege und Unterhaltung der Anlage liegen ihm somit besonders am Herzen. Die Liste dessen, was 2018 auf die Arbeitsgruppen zukommt, hatte er gleich mitgebracht. Die 18 Positionen, über die abgestimmt wurde, reichten von der Pflasterung des Parkplatzes und der Zuwegung zum Vereinshaus über die Erneuerung einer Steghälfte und einer schwimmenden Plattform bis hin zur Vertiefung des Jollenhafeneingangs.



Freude über neue Jugendgruppe





In seinem Jahresbericht lobte Lütjens, dass alle Gruppen im Vorjahr gut gearbeitet hätten. Erfreut zeigte er sich darüber, dass die Jugendgruppe wieder zum Leben erweckt wurde. Frank Hänke, der die etwa zehnköpfige Gruppe zusammen mit Florian Zollhöfer und Mario Gebers betreut, berichtete, man bemühe sich um eine gebrauchte Jugendjolle und habe bei der Gemeinde einen Antrag auf Zuschuss gestellt.

Die Finanzen des Vereins beleuchtete Kassenwart Heiko Rinkenbach, der positive Zahlen vorlegte. Große Posten waren 2017 Ausbaggerungsarbeiten und eine Grundsteuernachzahlung.

Als neue Mitglieder wurden Tischler Christian Heydorn aus Halstenbek und Journalist Christof Johann aus Hamburg aufgenommen. Mitgliedsbeiträge, Liegegebühren und zu leistende Arbeitsstunden ließen die Mitglieder unverändert − bis auf eine Neuerung: Mitglieder zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr, die sich noch in Ausbildung befinden, können ab jetzt den halben Jahresbeitrag beantragen. Hafenmeister Jens Hein kündigte zur Liegeplatzvergabe eine Liste im Aushang an und informierte: „Wir werden auch wieder einen Gastlieger haben.“ Kai Böttcher übernahm die Pflege des Internetauftritts von Dieter Börner, der auf eine Spendensammlung für den Verein hinwies. Diese könne jeder durch Internet-Einkäufe über die Seite www.schulengel.de unterstützen. Bürgermeister Reinhardt Pliquet dankte Lütjens und Lange für ihre langjährige Arbeit im Vorstand und dem Verein für die optimale Bewirtschaftung des Hafengeländes. „Die Gemeinde hilft dabei, wie sie kann. Im vorigen Jahr mit einem Zuschuss zum Ausbaggern, und jetzt wird auch für das Jugendboot etwas kommen“, versprach er. Schon wenige Tage nach der Versammlung konnte Frank Hänke die frohe Botschaft verkünden, dass eine geeignete Jolle, ein Schwertzugvogel, gefunden sei und bis Ende April gemeinsam mit den Jugendlichen repariert und überholt werden soll.

>

www.tidehafen-neuendeich.de