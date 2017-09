Der „Hüllmann-Express“ rollt wieder

vergrößern 1 von 3 Foto: Eschke (3) 1 von 3





Dass der „Hüllmann-Express“ genannte 7.20-Uhr-Zug Richtung Hamburg künftig wieder erst ab Tornesch eingesetzt wird und alle hiesigen Pendler somit einen Sitzplatz erhalten, hat die Bürgerinitiative „Dorfbahnhof? Nein Danke!“ gestern mit einer morgendlichen Party am Bahnhof gefeiert. Politiker, Verwaltungsmitarbeiter und Bürgermeister der Region waren ebenso zu Gast wie Vertreter der Verkehrsbetriebe Nordbahn und Nah.SH. Mitglieder der Bürgerinitiative versorgten die Pendler mit Snacks.

„Die Züge aus Elmshorn kommen hier immer schon recht voll an. Da haben wir uns gesagt: Das ist kein Zustand, wir müssen was tun“, erinnert sich Gisela Hüllmann, Sprecherin der Bürgerinitiative, die gemeinsam mit ihren Mitstreitern seit drei Jahren und drei Monaten für eine verbesserte Zuganbindung kämpft. Den zusätzlichen morgendlichen Zug, der seit Ende 2015 um 7.20 Uhr ab Tornesch über Prisdorf, Pinneberg und Dammtor bis zum Hamburger Hauptbahnhof fährt, hatten die Mitglieder von „Dorfbahnhof? Nein Danke!“ erstritten, daher trägt er den Spitznamen „Hüllmann-Express“. Zwischenzeitlich startete er allerdings bereits ab Elmshorn, so dass er oft schon überfüllt am Tornescher Bahnhof hielt. Seit gestern ist das wieder anders: „Er ist jetzt für die Tornescher freigemacht worden“, so Christian Nachtwey von der Nordbahn. Mit Dennis Fiedel war auch ein Vertreter des finanzierenden Verkehrsbetriebs Nah.SH vor Ort.



Regionalexpress soll öfter im Kreis halten

„Ich bin froh, dass das Land sich bewegt hat“, sagte Valerie Wilms, die für Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag sitzt. „Unser Ziel ist nun, dass der Regionalexpress aus Kiel öfter im Kreis Pinneberg hält“, so Wilms. Zur Feier am Bahnhof ebenfalls erschienen waren der Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann (SPD), der CDU-Bundestagskandidat Michael von Abercron, die Landtagsabgeordneten Kai Vogel (SPD), Beate Raudies (SPD) und Barbara Ostmeier (CDU), zahlreiche Tornescher Lokalpolitiker und Mitglieder der Verwaltung sowie Bürgervorsteher Peter Daniel und Bürgermeister Roland Krügel. Da der Bahnhof Tornesch Anlaufpunkt für die Pendler umliegender Gemeinden ist, kamen auch deren Bürgermeister, darunter Andrea Hansen aus Uetersen, Ernst-Heinrich Jürgensen aus Heidgraben, Reinhard Pliquet aus Neuendeich, Ute Ehmke aus Groß Nordende und Jürgen Neumann aus Heist.

Die Pendler wurden von der 13-köpfigen Bürgerinitiative und deren Helfern jedoch nicht nur mit einem Zug voll freier Sitzplätze beschenkt, sondern sie erhielten auch gleich eine Wegzehrung. Diese hatten zahlreiche Sponsoren aus der Region gestiftet, und so freuten sich die Nutzer der Nahverkehrszüge über Getränke und Kaffee, Äpfel, Mandeln, Gebäck und viele weitere Leckereien. Die Reisenden hielten mit ihrem Lob nicht hinter dem Berg: „Ihr seid so gut“ und „Cool“ hieß es da.

Als nächstes will sich die Bürgerinitiative für einen Fahrkartenautomaten für Fernreisen einsetzen. „Bislang kann man hier nur Karten für den HVV oder den Schleswig-Holstein-Tarif kaufen“, erläutert Hüllmann. „Außerdem wollen wir dafür kämpfen, dass Tornesch in den Hamburger Großbereich aufgenommen wird, denn dann ist das Ticket nach Hamburg um mehrere Euro günstiger.“



Gespräche über zusätzliche Parkplätze

Zudem sind Hüllmann und ihre Kollegen mit der Stadt über die Erweiterung der Park-and-Ride-Parkplätze im Gespräch. „Die bauen wir allerdings nur, wenn mehr Züge hier halten“, sagte Krügel. Denn er befürchtet, dass Tornesch die Kosten für eine Maßnahme trägt, die hauptsächlich den Einwohnern der umliegenden Gemeinden zugute kommt. Eine Erleichterung für Bahnreisende ist jetzt schon in Sicht: Die Fahrstühle wurden inzwischen instandgesetzt und sind wieder voll funktionsfähig. „Wir warten nur noch auf die TÜV-Freigabe“, so Krügel.