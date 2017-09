Erste Stunde an der neuen Schule : Der Bildungsnachwuchs will fleißig lernen

vergrößern 1 von 1 Foto: Klaus Plath 1 von 1

erstellt am 07.Sep.2017

Uetersen | Spannend war es gestern für 75 Mädchen und Jungen, denn sie wurden in die Rosenstadtschule, Uetersens Gemeinschaftsschule an der Seminarstraße, eingeschult. Leiterin Gisela Leffers und ihr Kollegium hießen die Kinder herzlich willkommen. Die Neuen seien nun ein großer Teil der Schulgemeinschaft, formulierte die Rektorin. „Wir sind gespannnt auf euch“, so Leffers weiter, die den Fünftklässlern zudem Mut machte, denn diese könnten sich auf den Besuch an der Rosenstadtschule freuen.

Schüler der sechsten und siebten Klassenstufe gestalteten die Einführungsfeier mit einem bunten Rahmen. Besonders in Szene setzen konnte sich dabei Mert Capan, der mit zwei Klavierstücken zu überzeugen wusste. Vorgestellt wurde zudem das Programm des Offenen Ganztags, das in Kooperation mit dem Ludwig-Meyn-Gymnasium erarbeitet worden ist.

Ihren allerersten Schultag erlebten an der Friedrich-Ebert-Schule gestern 68 Mädchen und Jungen. Sie freuten sich sichtlich, im Mittelpunkt der Feierstunde zu stehen, die von Schulleiterin Karen Schlüter eröffnet wurde. Mädchen und Jungen der vierten Klassenstufe führten das Theaterstück „Swimmy“ nach dem gleichnamigen Bilderbuch auf. Schlüter freute sich, dass die Kinder nicht nur erschienen waren, um im Mittelpunkt zu stehen, sondern zugleich deutlich machten, dass sie etwas lernen wollen. Insbesondere scheint es ein Jahrgang der Mathefans zu werden. Das war zumindest den Antworten der Kinder auf die Frage zu entnehmen, worauf sie sich denn ganz besonders freuen. An der Birkenalleeschule begann der erste Schultag gestern für 70 Abc-Schützen. Auch für Schulleiterin Maja Hatje gab es eine Premiere. Denn sie schulte in Uetersen zum ersten Mal ein. Dass sie jedoch eine erfahrene Pädagogin und Schulleiterin ist, zeigte sich, als sie die Kinder fragte, was denn der Ernst des Lebens sei. Die Kinder hatten von diesem bereits gehört, staunten aber nicht schlecht, als Hatje ihnen beispielhaft erklärte, dass der Ernst des Lebens an der Grundschule nicht vorkomme. Dort gebe es vielmehr viel Spaß. Schüler der dritten Klassen führten das Stück „die Buchstabenpiraten“ auf. Nach der Einführung ging es für alle neuen Schüler in die Klassen − zum ersten Unterricht.