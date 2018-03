Der ACU ist ein sehr aktiver Verein

Mitglieder des Automobilclubs fahren Boot, besuchen den Flugplatz und wollen zur Bierprobe fahren

von

02. März 2018, 16:05 Uhr

Alter und neuer Vorsitzender beim Automobilclub Uetersen (ACU) im ADAC ist Ralf Scharp. Der Uetersener wurde während der Jahresversammlung in der Gaststätte Zur Erholung in seinem Amt betätigt. Stellvertreterin bleibt Sabine Tellkamp, Kassenwartin Gabriela Schramm. Ebenfalls weiterhin Vorstandsmitglieder sind Schriftführer Joachim Henningsen und Sportwart Hans-Jürgen Bauer. Beisitzer Martin Block zur Seite steht nun Dieter Ekat, der ebenfalls einen Beisitzerposten bekleidet.

Scharp ließ vor den Wahlen das abgelaufene Veranstaltungsjahr Revue passieren. Von Mitgliederseite habe es sehr viel positive Reaktionen insbesondere auf die Ausflüge gegeben. Auch in diesem Jahr wird es solche geben. So geht es am 24. Juni nach Uelzen und weiter nach Celle. Unter anderem dürfen sich die Mitreisenden auf eine Bootsfahrt auf der Aller freuen. Im April oder Mai soll der Helmut-Schmidt-Flughafen in Hamburg besichtigt werden. Auch der A.Beig-Verlag in Pinneberg − in dem die Uetersener Nachrichten erscheinen − soll in diesem Jahr aufgesucht werden. Radtouren werde es, so Scharp, nicht mehr geben, weil das Interesse daran kontinuierlich abgenommen habe. Mitglieder, die mit diesem Vorstandsbeschluss nicht einverstanden seien, sollten sich bei ihm melden, so Scharp. Letzte geplante Aktion in diesem Jahr werde, so der Vorsitzende, der Weihnachtsausflug nach Lübeck sein. Er finde als Kooperation mit der Uetersener Schützengilde von 1545 statt.

Weitere Vorschläge von Mitgliederseite nehme er gerne unter Telefon (0 41 22) 4 04 86 53 entgegen. Bereits während der Jahresversammlung wurde die Idee geboren, die Elbtunnelzentrale zu besuchen oder die Köllnflockenwerke in Elmshorn. Auch eine Besichtigung des Iversen-Getränkemarkts mit begleitender Bierprobe wurde angeregt.

Dem ACU gehören aktuell 105 Mitglieder an, 72 dieser sind zugleich Mitglied beim ADAC. In 2017 habe es 14 Neueintritte gegeben. Als 100. Mitglied mit einer Flasche Wein begrüßt werden konnte Klaus Christian Kuhle.