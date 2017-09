Das Wachstum ist begrenzt

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Philipp Dickersbach

erstellt am 25.Sep.2017 | 16:05 Uhr

Unsere Zeitung hat mit den Spitzen der drei im Tornescher Rat vertretenen Parteien gesprochen. Im zweiten Teil des Interviews mit den Liberalen sprechen sich FDP-Fraktionschef Gunnar Werner und die Vorsitzende des FDP-Ortsverbands Tornesch-Uetersen, Sabine Werner, deutlich gegen einen vierspurigen Ausbau der Ahrenloher Straße aus und kritisieren den bisherigen Ablauf der Planungen für das Gewässer im Neubaugebiet „Tornesch am See“ deutlich.

Was halten Sie von der Idee eines vierspurigen Ausbaus der Ahrenloher Straße?

Sabine Werner: Nichts!

Gunnar Werner: Sie wollen sicher auch wissen warum?! Von zwei Spuren auf vier Spuren, läuft es prima, aber dann von vier Spuren auf zwei Spuren produzieren wir einen Stau. Im Tornescher Stadtkern können wir nicht vierspurig ausbauen, also hätten wir hier wieder eine unsinnige Einzelmaßnahme.

Und was halten Sie von einer Stadtbahn zwischen Uetersen und Tornesch?

Gunnar Werner: Wenn man am Haltepunkt Uetersen ein Park&Ride-Angebot hätte, könnte die Stadtbahn sogar die Tornescher Straßen entlasten. Allerdings ist auch hier das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu beachten und so müsste ein durchdachtes Konzept erstellt werden. Die Schwierigkeiten, die sich aus den rechtlichen Umständen und den gegebenen Eigentumsverhältnissen ergeben, müssten auch überwunden werden, aber wo ein Wille ist, gibt es auch immer einen Weg.

Sabine Werner: Ansonsten wäre die Stadtbahn-Idee nur „nice to have“. Übrigens: meine Mutter würde hier als ÖPNV-Nutzerin sofort eine Haltestation am Rathaus Tornesch einfordern, und damit sicherlich vielen anderen aus dem Herzen sprechen.

In Oha entsteht ein 57 Hektar großes Gewerbegebiet als Erweiterung des Businessparks. Wie bewerten Sie die Entwicklung Torneschs als Wirtschaftsstandort?

Gunnar Werner: Die Entwicklung des Wirtschaftsstandort Tornesch kann man als sehr gut bewerten. Gewerbesteuerzahlende Betriebe, das sind leider nicht alle, füllen immerhin zu einem großen Teil die Stadtkasse, womit wir zum Beispiel unsere Kindertagesstätten und Schulen finanzieren. Oha ist für die Betriebe schon allein wegen der Autobahnanbindung ein attraktiver Standort.



Stichwort Wohnraum: Wie weit soll oder kann Tornesch ihrer Meinung nach noch wachsen?

Gunnar Werner: Tornesch ist ein interessantes Wohngebiet vor den Toren Hamburgs und wir sind nicht gegen Wachstum der Stadt. Allerdings sind wir begrenzt durch mögliche Flächen für neue Baugebiete. Im Moment sollten wir den Abschluss der aktuell entstehenden Neubaugebiete abwarten, denn die Infrastruktur muss schließlich auch mitwachsen, also Straßen, Kitas, Schulen etc.



Mit welchen Gefühlen betrachten sie das Neubaugebiet Tornesch am See?

Sabine Werner: Mit positiven Gefühlen, was auch damit zusammenhängen mag, dass meine Mutter und viele Freunde dort ein neues Zuhause gefunden haben und sich sehr wohl fühlen. Allerdings habe ich eine Sorge. Das Gebiet hat den Namen „Tornesch am See“ und der See muss nun auch umgesetzt werden. Dabei ist wichtig, dass alle Bürger ihn umlaufen und als Erholungsgebiet nutzen können. Lediglich die Parkmöglichkeiten sind nicht ausreichend.

Gunnar Werner: Leider wurde hier die notwendige Infrastruktur nicht bis zu Ende gedacht. Nun mussten wir eine neue Kita in diesem Gebiet beschließen, was ursprünglich nicht geplant war. Erst zu Ende denken und dann handeln! Dies wurde hier nicht gemacht. Von der ersten Planung bis heute musste ständig etwas geändert und nachgebessert werden. Dies ist gut zu erkennen am „Wandersee“, der auch immer wieder auf dem Areal verschoben wurde. Schon der Name „Tornesch am See“ fand nicht unsere Zustimmung. Doch nun muss das Versprechen eines Sees gehalten werden.



Ein Blick in die Zukunft: Wie wird Tornesch im Jahr 2030 aussehen?

Sabine Werner: Das sind nur 13 Jahre, aber ich bin sicher, dass die Einwohnerzahl noch stark ansteigen wird. Bis dahin werden wir sicherlich, wie bereits begonnen, unsere Kitas und Schulen durchgehend erneuert und damit grundlegend verbessert haben.

Gunnar Werner: Durch die Erweiterung des Gewerbegebietes in Oha wird die Stadt Tornesch ihre Verpflichtungen besser abgesichert haben. Der Verkehrsfluss wird sich wohl nicht verbessern, allenfalls gleich bleiben.

Sabine Werner: Ich wünsche mir 30er-Zonen in allen Nebenstraßen, um die Gefahr und Belastung für die Anwohner zu reduzieren.



Können Sie sich vorstellen, dass in absehbarer Zeit noch mal jemand einen Zusammenschluss der Städte Tornesch und Uetersen anstoßen wird?

Sabine Werner: Das glaube ich nicht, da sich die Tornescher Bürger gegen eine Fusion ausgesprochen haben. Wir respektieren diesen Bürgerentscheid. Dies hindert uns jedoch nicht, durch Zusammenarbeit mit Uetersen Synergieeffekte zu erzielen. Das geschieht bereits auf vielen Gebieten und ist noch ausbaufähig.

Gunnar Werner: Diesem Thema müssten wir uns jedoch wieder widmen, wenn das Land mit einer neuen Gebietsreform dieses vorschreiben würde, wie es schon einmal im Raum stand.



Richten wir den Blick auf die Kommunalwahl im kommenden Mai. Können Sie schon etwas zu Personalien sagen? Wer wird für die FDP antreten?

Sabine Werner: Wir freuen uns, dass unser Fraktionsvorsitzender Gunnar Werner erneut als Spitzenkandidat antreten wird.

Gunnar Werner: Mein Entschluss wird unterstützt durch den regen Zulauf und damit vielen neuen engagierten Mitgliedern, die an der Gestaltung unserer Stadt mitwirken wollen. Ein engagiertes und kreatives Team ist die beste Voraussetzung für eine sinnvolle politische Arbeit.

Sabine Werner: Wie die Kandidatenlage genau aussehen wird, bestimmt jedes Mitglied für sich. Die Wahl der Kandidaten erfolgt auf einer Mitgliederversammlung. Übrigens ist es ein Gerücht, dass wir einen Mitgliederaufnahmestopp haben.



Im Mai entscheiden die Tornescher ebenfalls über den Posten des Bürgermeisters. Nach mehr als 30 Jahren an der Spitze der Tornescher Verwaltung steht Roland Krügel dafür nicht mehr zur Verfügung. Bedauern Sie seine Entscheidung, nicht wieder anzutreten?

Gunnar Werner: Roland Krügel hat großartige Leistungen für Tornesch erbracht und sein stetes Engagement gegenüber Kreis und Land für unsere Stadt war lobenswert. Allerdings hat er auch oftmals die Politik zu schnellen Entscheidungen gedrängt, was nicht selten zu späteren Komplikationen führte.

Sabine Werner: Auseinandersetzungen mit Herrn Krügel fanden meist auf sachlicher Ebene statt. Wenn dann doch einmal die Gäule mit ihm durchgegangen sind, hat er bei Kritik sofort den Weg zur Sachlichkeit zurückgefunden, was ich an ihm sehr geschätzt habe. Insofern gibt es ein lachendes und ein weinendes Auge, aber das wird ihm nicht anders gehen, denn er hat es mit der Politik auch nicht immer leicht gehabt.



Wird die FDP einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken? Und wenn ja, wen?

Sabine Werner: Nein, aber wir halten uns offen, eine Kandidatin oder einen Kandidaten, der unseren Vorstellungen eines kompetenten Bürgermeisters entspricht, zu unterstützen.