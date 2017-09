Das Kunsthandwerk als Erlebnis

Kunsthandwerk mit Klasse konnten die Besucher von „Kunst & Mehr“ auf dem Gut Seestermühe ergattern. Die ausgestellte Ware tat sich durch Ideenreichtum und besondere Qualität hervor. Viele Akteure ließen sich bei ihrem Handwerk über die Schulter schauen.

Der Ort des zweitägigen Kunsthandwerkermarkts, organisiert von „Tourismus in Marsch und Geest e.V. im Elbmarschenhaus“, hätte malerischer nicht sein können. Eingebettet ins schöne Dorf Seestermühe mit seinen hübschen Reetdachhäusern und neben derzeit prall gefüllten Apfelbäumen liegt die Festscheune des Guts Seestermühe. Passend zum Ambiente, waren auch die Aussteller, die die ehrenamtliche Organisatorin Hannelore Kops und Tourismusmanagerin Tina Varga-Schicht akquiriert hatten, hochkarätig.

Ihre Bilder und Objekte gestaltet Künstlerin Elke Werner nach dem Kredo der Natur. „Ich integriere Naturstücke wie Holz oder Muscheln, aber ich imitiere sie auch gern“, so die Tornescherin. Nebenan, bei Maren Röttgers, wurde nach alter Tradition gewebt. Die Geschirrhandtücher, Wolldecken, Tischläufer und Schals, die hier vor den Augen des Publikums entstanden, konnten natürlich auch erworben werden. Für die Kinder standen Kinderwebstühle zur kostenlosen Nutzung bereit.

Eine besondere Form des Recyclings betreibt Bernhard Jäkel aus Humptrup in Nordfriesland. Denn alle seine Silberobjekte, ob Schmuck oder Gebrauchsgegenstände wie Kerzenständer, Kleiderhaken, Vasen oder auch Windspiele, sind aus altem Tafelsilber gefertigt. Afrikanische Kunst verkaufte Leni Rieke von der Galerie Cavissamba in Haselau. „Die Steinskulpturen aus Simbabwe und das Kunsthandwerk aus Südafrika sind alles Fair-Trade-Produkte“, so Rieke. Mit Moses K. Dzirutwe war einer der bildhauenden Künstler vor Ort und erläuterte Interessierten sein Werk.



Imker hat sein Bienenvolk dabei

Der Seestermüher Imker Hansjörg Hutzsch, bei dem es regionale Honigsorten, aber auch andere Produkte wie Hautschutzcreme aus Bienenwachs zu kaufen gab, hatte gleich ein ganzes Bienenvolk in einer Bienenbeute dabei, „damit die Kinder das mal sehen“, so Hutzsch. Die Kiste voller krabbelnder Bienen stieß allseits auf Faszination. Zwischen selbstgebundenen Tagebüchern, Mützen und Hüten, Kissenhüllen und Bildern, Kleidung und vielen weiteren selbstgemachten Artikeln stellte Astrid Geruhn ihre Tonfiguren vor den Augen der Gäste her. Und bei Petra Wruck gab es nicht nur Miniaturfloristik für Puppenhäuser, sondern auch ganze Welten, eingebaut in kleine Kisten: den Mäuseturm, die Piratenhöhle, den Kurzwarenladen oder das Antiquariat.

Selbst die Verpflegung der Gäste wurde bei „Kunst & Mehr“ zum Erlebnis. Denn die Bäckersfamilie Storjohann aus Uetersen war mit ihrer Erlebnisbäckerei „Laibeswohl“ vor Ort. In einem auf einen Anhänger montierten Ofen buk Bäckermeister Ulrich Storjohann alles direkt vor Ort: Brote aus Urgetreidesorten, Brezel und Kuchen. In Trachten halfen drei Töchter der Familie dem Paar beim Verkauf.

Für musikalische Unterhaltung sorgte die Feuerwehrkapelle Seestermühe, die unter anderem die Beatles-Songs „Yesterday“ und „Yellow Submarine“ präsentierte. Der Traditions-Kunsthandwerkermarkt „Kunst & Mehr“ wurde erstmals auf Gut Seestermühe ausgerichtet und soll hier sesshaft werden, die nächste Auflage ist in zwei Jahren geplant.