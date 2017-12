Das Fest − klassisch bis satirisch

vergrößern 1 von 1 Foto: eschke 1 von 1

Mit ihrem weihnachtlichen Bühnenprogramm „Bauer sucht Christkind“ machten Schauspieler Ralf Bauer und Musiker Pat Fritz im Heidgrabener Gemeindezentrum Station. Bauer trug teils komische, teils tiefgründige weihnachtliche Literatur vor, musikalisch untermalt von Fritz, und die beiden Künstler trafen bei den zahlreichen Zuschauern den richten Nerv.

„Heidgraben kannte ich vorher nicht“, gestand Ralf Bauer auf der Bühne, und dieser Moment offenbarte, dass das Publikum durchaus auch über sich selbst lachen konnte. Heidgraben, so gestand der Schauspieler, habe ihm aber gezeigt, wie es sein muss, ein Rockstar zu sein. Denn innerhalb kürzester Zeit waren alle 150 Karten vergeben und der Auftritt damit ausverkauft.

Organisiert hatte das Event Jugendwartin Katrin Neu, die persönlichen Kontakt zum in Hamburg lebenden Musiker Pat Fritz hegt. „Ein Teil des Eintrittspreises geht an den Kindergarten, die Grundschule und den Jugendraum“, so Neu, „ebenso der Getränkeerlös.“ Die Schulsozialarbeiterin dankte dem MarktTreff für die große Unterstützung bei der Bereitstellung von Snacks. Und alle Helfer am Einlass und hinter dem Tresen arbeiteten ehrenamtlich zugunsten der Jugendarbeit.

Gespannt blickten die vielen Zuschauer gen Bühne, doch Bauer stand plötzlich neben ihnen und rezitierte dort den Songtext „Merry Christmas allerseits“ von Udo Jürgens, in dem das Weihnachtsfest in einem deutsch-englischen Kauderwelsch auf die Schippe genommen wird. Einmal auf Komik eingestimmt, gab Bauer, der unter anderem als Moderator des Disney-Clubs in der ARD und mit der Fernsehserie „Gegen den Wind“ bekannt wurde, vor dem ausgelassenen und fröhlichen Publikum eine makabre Version der Weihnachtsgeschichte zum Besten. In „Wenn Weihnachten heute wäre und nicht vor 2000 Jahren“ wird der kleine Jesus, da mit seiner Familie in einem Stall vorgefunden, in staatliche Obhut genommen und die Maria aufgrund ihrer Behauptung, Jungfrau zu sein und den Sohn Gottes geboren zu haben, psychiatrisch untersucht, die mitgeführten Chemikalien der „drei nicht identifizierten Ausländer“ werden einer kriminaltechnischen Untersuchung unterworfen.



Es wurde auch besinnlich





Doch auch besinnliche Texte rezitierte Bauer, so auch „Wann fängt Weihnachten an“ von Rolf Krenzer. Weihnacht ist dann, „wenn der Laute mit dem Stummen verweilt und begreift, was der Stumme ihm sagen will, wenn das Leise laut wird und das Laute still“. Gegen Ende des Gedichts setzte plötzlich Gitarrenmusik hinter dem Publikum ein, denn Pat Fritz betrat die Szene, „Somewhere over the rainbow“ singend und spielend. Ab hier ergänzte er einige literarische Vorträge mit Musik.

Die Stärke von Bauers Darbietung liegt in der Kunst, die Zuschauer in wechselnde Gemütslagen zu versetzten, sie sowohl in humoristische als auch nachdenkliche Stimmungen mitzunehmen. Dabei war die Idee zu dem erfolgreichen Bühnenprogramm aus der Not geboren. „Wegen des Ausfalls eines Kollegen wurde ich um ein Ersatzprogramm gebeten. Also ging ich mit einem großen, schäbigen Koffer, gefüllt mit alten Schauspielbüchern, auf die Bühne“, erzählte Bauer im Gespräch mit unserer Zeitung. „Eineinhalb Stunden lang unterhielt ich das Publikum aus dem Koffer heraus.“ Das Konzept ging auf, und seit 2003 sind Bauer und sein Kompagnon Fritz immer mal wieder mit „Bauer in Love“ und seit 2014 in der Weihnachtszeit mit „Bauer sucht Christkind“ deutschlandweit auf Tour.

