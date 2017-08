drk-kita in Tornesch : Das Ergebnis entspricht einem Neubau

vergrößern 1 von 1 Foto: Philipp Dickersbach 1 von 1

Tornesch | Die Sanierung der DRK-Kindertagesstätte an der Friedlandstraße in Tornesch ist in vollem Gange − und sie läuft planmäßig. Bis zum Beginn des neuen Kita-Jahrs am 4. September werden alle Baumaßnahmen abgeschlossen sein, verspricht Dagmar Hasenbalg. Hasenbalg ist selbstständige Bauingenieurin und verantwortlich für die Sanierung, mit der die Kita ein neues modernes Gesicht erhält. 1,9 Millionen Euro investiert das DRK in die Einrichtung.

„Diese Kita steht dem Neubau der Kita ‚Seepferdchen‘ in nichts nach“, sagte Sabine Kählert jüngst während einer Besichtigung der Baustelle. Die Leiterin des Amts für soziale Dienste der Stadt Tornesch machte sich eigens ein Bild vom Fortschritt der Arbeiten. Dabei wird in diesen Wochen kaum ein Stein auf dem anderen gelassen. „Wir stellen alles auf den Kopf“, so Hasenbalg. Strahlten Flure und Räume bislang den Flair der 1970er Jahre aus, werden sie künftig heller und freundlicher erscheinen. Dafür wird das Holz an den Wänden entfernt und auch die indirekte und zum Teil defekte Beleuchtung verschwindet. Ein großes Problem stellte die Lärmbelastung dar. Vor allem die Mitarbeiter hatten darunter zu leiden. Akustikdecken werden künftig Abhilfe schaffen. „Die wirken sich auch positiv auf die Konzentration der Kinder aus“, erläuterte Joachim Hinz vom Bau- und Planungsamt der Stadt.

Da manche Räume zuletzt nicht mehr den Vorgaben entsprachen, mussten sogar die Gruppengrößen verringert werden. Dieser Missstand wird mit der Sanierung behoben, die Räume werden größer und künftig gibt es eine klare Unterteilung in Krippen- und Elementarbereich. Die Liste der Um- und Neubauten ist allerdings noch wesentlich länger: Eine neue Küche und ein behindertengerechtes WC entstehen. Zahlreiche neue Fenster sind bereits eingebaut worden. Dringend sanierungsbedürftig war zudem das Dach der Kita. Dort verlegen Arbeiter derzeit neue Bitumenbahnen und sorgen für Dämmung und Dacheindeckung. Das neue Prunkstück der Kita ist die Bewegungshalle, die als Anbau im hinteren Bereich des Gebäudes entsteht. Auf 106 Quadratmetern können die Kinder künftig spielen, toben, schaukeln und ein Klettergerüst erklimmen.

Auch der zirka 4000 Quadratmeter große Außenbereich wird neu organisiert. Eine überdachte Terrasse, die bislang dunkel und wenig einladend wirkte, verschwindet. An anderer Stelle entstehen zwei neue Schuppen, in denen zum Beispiel Fahrzeuge zum Spielen untergebracht werden können. Zudem erhält der Eingangsbereich der Kita erhält ein neues Vordach.

Mehr als vier Jahrzehnte hat das Gebäude auf dem Buckel. Doch die Substanz sei gut, betonte Hasenbalg. „Wir freuen uns, dass wir keine bösen Überraschungen erlebt haben“, sagte die Bauingenieurin. Für Probleme habe lediglich die zeitgleiche Sanierung der Friedlandstraße gesorgt, unter anderem bei der Anlieferung von Baumaterialien, so Hasenbalg.

Langer Weg bis zur Sanierung

Seit dem 22. Mai sind die Handwerker in der DRK-Kita aktiv. Dass die Einrichtung überhaupt saniert wird, war lange Zeit offen. Nachdem das Thema bereits seit 2010 auf der Agenda stand, war die Sanierung im Juni 2014 eigentlich bereits vom Tisch. Nach hitzigen Diskussionen, unter anderem im Sozialausschuss, richtete sich der Blick von Politik und Verwaltung damals eher auf einen Neubau nahe des Tennisclubs an der Friedlandstraße. Die Kosten dafür wurden auf bis zu drei Millionen Euro beziffert. Dass sich die Politik doch zu einer Sanierung des Gebäudes entschloss, lag nicht zuletzt an den Kosten − die liegen laut Kählert nun bei 1,9 Millionen Euro.

Für die Kinder ist der Umbau ihrer Kita übrigens ein großes Erlebnis. In den ersten Wochen konnten sie die Handwerker quasi hautnah erleben, denn die Arbeiten erfolgten im laufenden Betrieb. Mittlerweile sind diejenigen, die auch in den Sommerferien betreut werden, in die nahe Klaus-Groth-Schule umgezogen. „Wir haben dort die Bedingungen für die Betreuung der kleinen Kinder geschaffen“, berichtete Hinz. Unter anderem wurde ein kleiner Außenbereich abgetrennt, in dem der Nachwuchs bis zur Fertigstellung seiner eigentlichen Heimat spielen kann.

von Philipp Dickersbach

erstellt am 18.Aug.2017 | 12:00 Uhr