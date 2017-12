Das Arbeiten im Team macht Spaß

vergrößern 1 von 1 Foto: plath 1 von 1

erstellt am 28.Dez.2017 | 16:05 Uhr

Gleich mehrere Polizisten der Uetersener Station haben ihre Dienststelle vor wenigen Wochen verlassen, weil sie in Pension gegangen sind. Für diese Kräfte rückten jetzt junge Beamte nach - fünf Polizeiobermeister und eine Polizeikommissarin. Unsere Redaktion hat sich mit fünf von ihnen unterhalten. Festzustellen ist: Alle sind motiviert, ihren Dienst für den Bürger zu leisten. Polizeistationsleiter Hans-Otto Crantz würdigte den guten Ausbildungsstand der jungen Leute, sie seien für die Praxis bestens geeignet. Crantz lobte damit auch die Ausbildungsstätten in Eutin und Altenholz.

Direkt nach seiner Ausbildung nach Uetersen gekommen ist Finn Saager. Der junge Polizeiobermeister fühlt sich in Uetersen pudelwohl. Die Arbeit mache Spaß, es sei ein tolles Team. „Ich komme gerne zur Arbeit“, sagt Finn Hansen, ebenfalls Polizeiobermeister. Der junge Polizist absolvierte zunächst einen Bäderdienst an der Küste, um den Dienst zum Wohle des Bürgers kennenzulernen. Uetersen ist somit die zweite Station seiner noch jungen Laufbahn.

Über den Bäderdienst ist auch Tim Huwe nach Uetersen gekommen. Der Polizeiobermeister kannte vor seinem Wechsel in die Rosenstadt bereits mehrere Kollegen der Dienststelle und hatte dort von dem guten Arbeitsklima gehört. Es mache Spaß, in diesem jungen Uetersener Team zu arbeiten.

Alexandra Rust ist die einzige Polizeikommissarin im Team der neuen Polizisten. Sie steht seit 2009 im Dienst der Landespolizei. Fehmarn und Schenefeld hat sie während ihrer Laufbahn bereits kennengelernt. Anschließend absolvierte sie das Studium zum gehobenen Polizeidienst, erhielt den ersten weißen Stern und darf sich nun Polizeikommissarin nennen. Ihr Ziel sei es gewesen, nach ihrer Zeit in Altenholz wieder zurück in den Kreis Pinneberg zu kehren − mit neuem Verantwortungsbereich. Sie komme gerne zur Arbeit. In Uetersen sei, was das Einsatzgeschehen betreffe, viel mehr los als in Schenefeld, sagt sie.

Ihr Kollege Marco Clausen wollte ganz gezielt an den Hamburger Rand ziehen. Hier lebten Freunde und ein Teil seiner Familie, erzählt er. Die abwechslungsreiche Arbeit wisse er zu schätzen. Auch er, von Sylt kommend, benennt das junge Team in Uetersen als motivierend.

Insgesamt versehen 37 Polizisten ihren Dienst in Uetersen. Genauso viele wie in Wedel, dem Sitz der Revierleitung. Längst seien die Teams der früheren Stationen Moorrege und Tornesch mit dem Uetersener Stamm zusammengewachsen. Genau das, so Crantz, werde von den neuen Kräften so auch wahrgenommen. Wichtig für ihn als Stationsleiter sei es, die neuen Kräfte möglichst lange in Uetersen zu halten. Der Kontakt zum Bürger wachse über die Jahre. Crantz sagte, dass es in Uetersen, in einer Station mit relativ großem Team, bessere Aufstiegschancen gebe, als anderswo − ein zusätzliches Argument für einen längerfristigen Verbleib.