Pflege und Verkehrssicherheit : Darum werden die alten Eichen am Wedeler Hauenweg beschnitten

Inge Jacobshagen

16. Januar 2022, 16:03 Uhr

Zu viel morsche Äste und Kronen, die ineinander greifen: Die Baumpflegearbeiten dienen der Verkehrssicherheit und der langfristigen Gesunderhaltung der alten Riesen.

Das Totholz in den Kronen der alten Eichen am Hauenweg hinter dem Wedeler Krankenhaus muss raus. Die Gefahr ist zu groß, dass bei schlechter Witterung und den nächsten Stürmen morsche Äste abbrechen und herunterfallen. Baumpflegearbeiten zur Verkehrssicherung heißt der Fachterminus.

Betrifft nicht die Eichenreihe, die Naturdenkmal ist

Nur zur Klarstellung: Die Arbeiten, die laut Stadt von einer Fachfirma vorgenommen werden, betreffen die Baumreihe alter Eichen, die sich östlich am Krankenhausareal zur Marsch hin entlangzieht. Nördlich schließt eine Eichenreihe das Klinikgelände entlang der Hauentwiete ab, die als Naturdenkmal ausgewiesen ist und noch einmal unter besonderem Schutz steht. Sie ist von den Baumpflegemaßnahmen nicht betroffen.

Die alten Eichen weisen stellenweise einen hohen Anteil an Totholz und anderen verkehrsgefährdenden Merkmalen auf. Deswegen ist die Entfernung von abgestorbenen Ästen, das Einkürzen von Kronenteilen und in zwei Fällen auch eine Fällung notwendig. Sven Kamin, Pressesprecher

Neben der Verkehrssicherheit geht es laut Stadtsprecher Sven Kamin auch um die langfristige Gesunderhaltung der Bäume. „Die alten Eichen weisen stellenweise einen hohen Anteil an Totholz und anderen verkehrsgefährdenden Merkmalen auf. Deswegen ist die Entfernung von abgestorbenen Ästen, das Einkürzen von Kronenteilen und in zwei Fällen auch eine Fällung notwendig.“

Inge Jacobshagen

Die Bäume, die gefällt werden müssen, sind bereits von anderen Bäumen überwachsen. Daher sei nicht vorgesehen, sie vor Ort an derselben Stelle durch eine Nachpflanzung zu ersetzen. „Die Arbeiten werden von einer Fachfirma für Baumpflege und Baumsanierung durchgeführt, um so den vielfältigen Anforderungen aus Umwelt-, Arten- und Baumschutz, der Sicherheit, aber auch ökonomischen Aspekten gerecht zu werden“, erläutert Kamin.

Besonders in alten knorrigen Bäumen und in den abgestorbenen Ästen sind viele schützenswerte Lebensräume vorhanden. Sven Kamin, Pressesprecher

Gerade in der Haseldorfer Marsch liege das Augenmerk verstärkt auf dem Artenschutz. „Besonders in alten knorrigen Bäumen und in den abgestorbenen Ästen sind viele schützenswerte Lebensräume vorhanden“, so der Stadtsprecher. Kamin betont, dass die Arbeiten im Vorfeld der unteren Naturschutzbehörde angezeigt wurden.