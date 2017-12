Daran werden sie sich erinnern

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Philipp Dickersbach

erstellt am 16.Dez.2017 | 16:05 Uhr

Das war ein besonderes Erlebnis für acht Schüler des Uetersener Ludwig-Meyn-Gymnasiums. Sie durften jüngst zum Finale des Deutschen Lokalen Nachhaltigkeitspreises „Zeitzeichen“ nach Göttingen reisen und dort der Festveranstaltung beiwohnen. Für den ganz großen Erfolg langte es für ihren Projektbeitrag, den Apfelwanderweg in Tornesch, zwar nicht, doch alleine die Teilnahme war für alle Beteiligten eine große Belohnung − zumal auch das Rahmenprogramm in der niedersächsischen Stadt einiges zu bieten hatte.

Von 139 eingereichten Projekten hatten es nach zwei Ausscheidungsrunden 20 ins Finale geschafft. Wie berichtet wurde über die Teilnahme unter anderem per Online-Abstimmung entschieden, und dabei kam der Apfelwanderweg so gut an, dass dessen Initiatoren, LMG-Schüler und deren Lehrerin Susan Jendrsczok, nun nach Göttingen eingeladen wurden. In der Paulinerkirche wurden dort die Sieger der fünf Kategorien gekürt. Der Apfelwanderweg trat im Bereich „Nachhaltige Stadt-, Gemeinde- und Regionalentwicklung“ an. Martina Eick aus dem Umweltbundesamt stellte die Bewerber während einer kurzen Ansprache vor und konnte schließlich dem Projekt „Dorfladen Deersheim“ zum Sieg gratulieren.

Traurig war über den verpassten ersten Platz allerdings keiner der Tornescher und Uetersener. Im Gegenteil: „Das sind Sachen, an die wir uns später erinnern“, betonte der 14-jährige Lennart. Dem konnten die übrigen sieben Schüler − allesamt Mitglieder der Klassen 9 d und e − nur zustimmen. Wie groß das Interesse an der Fahrt nach Göttingen war, zeigt die Tatsache, dass die Schüler die glücklichen Teilnehmer auslosen mussten. „Ich fand die Projekte sehr gut, es war eine interessante Veranstaltung“, sagte die 15-jährige Celina. Die Schüler nutzten die Gelegenheit, sich auch mit den anderen Beiträgen zu beschäftigen. Der 14-jährigen Emily hatte es vor allem ein „foodsharing café“ angetan, bei dem Lebensmittelverschwendung bewusst bekämpft werden soll.

Während die Abendveranstaltung für die Neuntklässler ihre Längen hatte und anstrengend war, wie Jendrsczok berichtete, kamen die Schüler am zweiten Tag in Göttingen voll auf ihre Kosten. Während eines Besuchs im Botanischen Garten konnten sie auf Tuchfühlung mit einer Vogelspinne und einer Gespensterheuschrecke gehen. „Der Leiter des Gartens hat sich während der Führung sehr viel Zeit für uns genommen“, so das Fazit der Schüler. Weiter standen ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt samt mittelalterlichem Rathaus auf dem Programm. Auch ein Blick auf das Wahrzeichen der Universitätsstadt, den Gänseliesel-Brunnen, fehlte nicht.

Zu der Reisegruppe gehörten übrigens auch zwei Vertreter der Stadt Tornesch. Rainer Lutz, Leiter der Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination, sowie Marcel Möller, stellvertretender Leiter des Bauhofs, hatten sich sehr für den Apfelwanderweg eingesetzt und waren deswegen ebenfalls nach Göttingen gereist. Die Kosten der Schüler hatte der Verein der Freunde des LMG übernommen.

Während der Wettbewerb nun Geschichte ist, geht die Arbeit am Apfelwanderweg weiter. Ziel ist, dass an Neuendeicher und Loheister Weg im kommenden Jahr bis zu 100 Bäume stehen, erläuterte Jendrsczok. Dafür wird es im Frühjahr zwei weitere Pflanzaktionen geben. Mit dem Projekt wollen die Beteiligten einen Beitrag für Vielfalt in der Natur sowie für den Insektenschutz leisten.