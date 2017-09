Ökumene in Uetersen : Dankbarkeit aber auch Demut zeigen

vergrößern 1 von 1 Foto: Klaus Plath 1 von 1

von Klaus Plath

erstellt am 21.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Uetersen | Die christlichen Kirchengemeinden aus Uetersen laden für Sonntag, 1. Oktober, herzlich zur Teilnahme am ökumenischen Gottesdienst ein, der um 11 Uhr auf dem Marktplatz beginnt. Bei Regen wird der Gottesdienst in der Klosterkirche gefeiert, ebenfalls von 11 Uhr an. Beteiligt sind die evangelisch-lutherische Kloster- und Erlöserkirchengemeinde, die katholische Kirchengemeinde, die freikirchliche Gemeinde und die Gemeinschaft im Martin-Luther-Haus. Gemeinsam gefeiert werden soll dort auch das Erntedankfest.

Die Feldfrüchte sind geerntet. Sie füllen die Scheunen und Lagerhäuser. Dankbarkeit sei angesagt, sagen die Kirchen, aber auch Demut. Denn dass geerntet werden könne, sei auf der Welt keine Selbstverständlichkeit. Sturmereignisse können die Ernte vernichten. Aber auch Überflutungen tragen zerstörerisches Potenzial in sich. An die letzten Sturmfluten können sich auch viele Uetersener noch gut erinnern. 1962 überschwemmte das Wasser die City, 1976 reichte es zumindest an die Außenbereiche der Stadt heran.

Während des Gottesdienstes soll auch an diese Flut(en) erinnert werden. Dafür nahmen die Organisatoren des ökumenischen Gottesdienstes Kontakt mit Johann Otto Plump auf, der 1962 als Feuerwehrmann im Einsatz gewesen ist und als Vorsitzender des stadt- und heimatgeschichtlichen Museums an der Parkstraße im Besitz vieler Bild-Dokumente ist, die die Katastrophe von damals festhalten. Plump wird interviewt.

Für die Musik ist Kantorin Christiane Haar und Klarinettist Harald Maihold verantwortlich. Es gibt ein Kinderprogramm. Dazu wird in das Martin-Luther-Haus eingeladen. Bei Verlegung in die Klosterkirche findet das Kinderprogramm im Kantoreisaal an der Moltkestraße statt.