Dachausbau: Politik zögert noch

von Philipp Dickersbach

erstellt am 13.Sep.2017 | 16:44 Uhr

„Entscheidung über den Dachausbau an der Johannes-Schwennesen-Schule“, so lautete der Titel der Beschlussvorlage für die Sitzung des Sozial- und Bildungsausschusses am Montagabend. Doch eine Entscheidung trafen die Lokalpolitiker noch nicht. Dafür sahen insbesondere CDU und FDP noch zu viel Beratungsbedarf in ihren Fraktionen. Über den Umbau, mit dem das Gebäude behindertengerecht werden soll, wollen die Ausschussmitglieder nun während der nächsten Sitzung im November entscheiden.

Am Montagabend machten sich die Politiker zunächst ein Bild von der Situation in der Grundschule. Dafür war die Sitzung eigens nach Esingen verlegt worden. Gemeinsam mit Bürgermeister Roland Krügel (CDU) und mehreren Verwaltungsmitarbeitern ging es in den Altbau, der demnächst zu einem Kulturdenkmal mit besonderem Wert erklärt wird, wie Joachim Hinz vom Bau- und Planungsamt erläuterte. Der neue Status des 1906 errichteten Gebäudes stehe den geplanten Umbaumaßnahmen allerdings nicht im Weg. „Das ist alles mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt“, so Hinz.

Zentrale Maßnahme ist der Bau eines Fahrstuhls, der außen am Gebäude und auf der Schulhofseite entstehen soll. Dadurch könnte künftig auch

das Dachgeschoss genutzt werden, da der benötigte zweite Rettungsweg − in Form einer Treppe um den Aufzug − entsteht. Im Dachgeschoss waren bis vor einem Jahr noch drei Mieter untergebracht. Nach deren Auszug soll nun auch dieser Bereich, laut Hinz eine Fläche von mehr als 150 Quadratmetern, der Schule zur Verfügung stehen.

Welche Räume letztlich wie genutzt werden, soll während der Detailplanung geklärt werden. Derzeit ist beispielsweise geplant, den Musikraum aus dem Erdgeschoss in das Dachgeschoss zu verlegen. Ebenerdig könnte ein Klassenraum entstehen, der den bisherigen im ersten Obergeschoss ersetzt.

Fragen hatten die Ausschussmitglieder unter anderem zu Schall- und Brandschutz, der Statik sowie den neuen Möbeln − und möglichen Zuschüssen zu dem bislang auf 950 000 Euro taxierten Umbau. „Eine ähnliche Quote wie bei der Ahrenloher Straße“, sagte Krügel. Sprich: Zirka 50 Prozent. Krügel betonte jedoch, dass es derzeit lediglich grundlegende Planungen gebe. Um den Projektverantwortlichen ein klares Signal geben zu können und die Arbeiten voranzutreiben, hatte sich der Bürgermeister einen politischen Beschluss gewünscht, der die Verwaltung beauftragt, die Planungen grundsätzlich fortzusetzen. Den gab es am Montag jedoch nicht − CDU und FDP drängten auf eine Verschiebung in den November, der sich − bis auf eine Enthaltung − die übrigen Ausschussmitglieder anschlossen.



Vorschlag: Zuerst Pavillonklassen sanieren

Krügel machte jedoch deutlich, dass die Planungen weitergehen. „Es ist ja nicht so, dass wir jetzt zwei Monate nichts machen“, sagte der Bürgermeister, der vorschlug, den Dachausbau an der JSS im kommenden Jahr „in aller Ruhe“ zu planen und spätestens Anfang 2019 Fördermittel zu beantragen. „Stattdessen könnten wir die Sanierung der Pavillonklassen an der Fritz-Reuter-Schule vorziehen“, so Krügel. Eine Nachricht, die die Verantwortlichen der Grundschule an der Königsberger Straße freuen dürfte.