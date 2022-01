2. Basketball-Regionalliga : Corona-Fall beim Gegner: Spielabsage auch für SC Rist Wedel II

Weil es in den Reihen der BG Hamburg-West einen Corona-Ansteckungsfall gab, wurde die für Sonnabend (16. Januar) geplante Partie auf einen unbestimmten Zeitpunkt verlegt.

Avatar_shz von Johannes Speckner

18. Januar 2022, 10:20 Uhr

Weil es in den Reihen der BG Hamburg-West einen Corona-Ansteckungsfall gab, wurde die für Sonnabend (16. Januar) geplante Partie auf einen unbestimmten Zeitpunkt verlegt.

Corona und kein Ende! Neben den ersten Männern, deren ProB-Heimspiel gegen die RheinStars Köln am Sonntag (16. Januar) wegen positiver Corona-Schnelltests bei mehreren Akteuren kurzfristig abgesagt wurde, und den ersten Frauen, die auf ihren in Quarantäne befindlichen Coach Asil Aydin verzichten mussten, machte die Corona-Krise am vergangenen Wochenende auch den Basketballern des SC Rist Wedel II einen Strich durch die Rechnung. Ihr für Sonnabend (15. Januar) angesetztes Derby gegen die BG Hamburg-West fiel aus, weil es in den Reihen der Gäste einen Corona-Ansteckungsfall gab.

Nachholtermin ist noch offen

Wann die Partie gegen die Hamburger, die Rist-Coach Torben Haase vor der Saison zu den Titelfavoriten gezählt hatte und die aktuell Tabellen-Vierter sind, nachgeholt werden soll, ist noch fraglich. Für die Elbstädter (aktuell Rang-Fünfter) soll es am Sonntag (23. Januar) um 18.30 Uhr in der heimischen Steinberghalle gegen die drittplatzierten TSV Bargteheide Bees weitergehen – wenn denn Corona nicht wieder dazwischenfunkt.

