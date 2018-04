Tonky de la Peña live on stage : Cityfest in Uetersen mit Konzert am Vorabend

Verkaufsoffener Sonntag, Flohmarkt, Kindervergnügen und mehr am Sonntag, 6. Mai.

von Klaus Plath

20. April 2018, 14:30 Uhr

Uetersen | Das Cityfest in Uetersen, gefeiert am Sonntag, 6. Mai, beginnt diesmal mit einem Warm-up. Der Kaufmannschaft „Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe“ (IHG), Veranstalter des Cityfests, ist es mithilfe mehrerer Sponsoren gelungen, den Altmeister der spanischen Bluesszene, Tonky de la Peña, für ein Konzert zu begeistern. Dieses findet am Vorabend des Familienfests, am Sonnabend, 5. Mai, statt und beginnt um 18.30 Uhr auf der großen Konzertbühne, die am Großen Sand in Höhe des Musikfachgeschäfts Stage Guitar aufgebaut wird. Aus diesem Anlass wird der Große Sand diesmal bereits am Sonnabend für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Frontmann de la Peña wird von Boris Grimm (Keybords, Lehrer am Ludwig-Meyn-Gymnasium) und Bo Stockfleth (Bass, Leiter der Musikschule Uetersen) begleitet.

Im Anschluss an den Auftritt der Blues-Legende und seiner Band möchte die Gruppe „Bullfrog Tayler“ mit Power Blues überzeugen. Weil die Sponsoren die Kosten für die Bühne übernehmen, ist der Eintritt zu diesem Konzertabend frei.

Dem Bluesabend gegenübergestellt wird am anderen Tag das bunte Treiben des Cityfests mit zahlreichen Angeboten für die ganze Familie. Das Angebot auf der Bühne geht dabei weiter, komplettiert wird das Cityfest in Uetersen-Ost von gastronomischen Angeboten und einem Flohmarkt, der dort beginnt und bereits um 9 Uhr eröffnet wird. Anmeldungen für Standbetreiber nimmt Jürgen Timm entgegen. Seine Telefonnummer lautet (0 41 22) 52 92. Es wird empfohlen, sich rasch einen Platz zu sichern. Parallel dazu öffnet die Automeile (Marktplatz und Bummelmeile). An dem das Cityfest begleitenden verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr beteiligen sich nicht nur zahlreiche Geschäfte in der City, sondern auch im Uetersener Osten. Mit Start des Verkaufstrubels wird das Cityfest auch offiziell eröffnet. Neben dem Ersten Vorsitzenden der IHG, Andreas Hinrich, wird Bürgermeisterin Andrea Hansen dafür auf der Bühne anwesend sein.

Auch in der Fußgängerzone gibt es viele attraktive Angebote wie einen Hubsteiger der Stadtwerke Uetersen, eine Kindereisenbahn und jede Menge Kunsthandwerk. Dieser „Manufactur-Markt“ wird von den Gewerbetreibenden rund um das Rondell organisiert. Lust, mitzumachen? Für kunsthandwerkliche Stände gibt es noch Platz. Anmeldungen nimmt Apotheker Frank Wiese unter Telefon (0 41 22) 22 71 entgegen.