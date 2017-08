Chef vom TSV und sein Element ist das Wasser

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Ihre Freizeit stellen sie in den Dienst des Allgemeinwohls: Ehrenamtliche und Freiwillige leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum Funktionieren der Gesellschaft. 43,6 Prozent engagieren sich gemäß dem aktuellen Freiwilligenstatistik des Bundesfamilienministeriums freiwillig, auf die Einwohnerzahl Uetersens umgerechnet sind das geschätzt 7900 Menschen. Diese Zeitung stellt einige von ihnen in loser Folge vor. Sie stehen damit auch für all die anderen Helden des Alltags, die täglich zum Funktionieren unseres Zusammenlebens beitragen.

Zu diesen Menschen gehört Lutz Schölermann. Im Jahre 2014 auf der Delegiertenversammlung erklärte sich Schölermann bereit, dem zu dieser Zeit nur durch einen Stellvertreter und einen Kassenwart weitergeführten Turn- und Sportverein Uetersen (TSV) künftig vorzustehen. Im Rückblick auf die letzten drei Jahre sagt er: „Das war keine einfache Zeit!“ Damit meint er nicht den Aufwand, den ein Vorsitzender des größten Vereins in der Stadt ohnehin betreibt. „Ich verwende durchschnittlich zwölf Stunden pro Woche auf die Vereinsarbeit, für Vorstands- und Beiratssitzungen mit den Vorständen der zehn Sparten oder auf Besprechungen mit den Mitarbeitern der Geschäftsstelle.“ All das macht er neben Familie und Beruf, er ist Wasserschutzpolizist in Hamburg.

Schölermann meint damit die Umstrukturierungen, die der Verein jüngst durchlebt hat. Alles begann mit einem defekten Fettabscheider in der ehemaligen Gaststätte im Vereinsheim. „Der Investitionsstau war hoch, die Pachteinnahmen dagegen gering“, fasst er das damalige Dilemma zusammen. Der Entschluss, dem Pächter zu kündigen und die Gaststätte damit zu schließen, löste einige Streitigkeiten aus. „In dieser Zeit war ich jeden Tag im Verein bei Besprechungen, bis zu 40 Stunden pro Woche, monatelang“, erinnert er sich. Der Konflikt mündete in einer teilweisen Abspaltung der Fußballsparte, die Ausgetretenen gründeten den Verein „Rasensport“ neu.



Abteilungen sind zusammengewachsen

Nichtsdestotrotz lautet das Fazit von Schölermann: Die zehn sehr unterschiedlichen Abteilungen des Vereins sind seit der Schließung der Gaststätte zusammengewachsen. Denn das Vereinsheim steht jetzt allen Mitgliedern zur Verfügung, für Schulungen, Versammlungen, spartenübergreifende Aktionen oder auch neue Sportarten wie Stuhl-Yoga, die wiederum neue Mitglieder angezogen haben. „Das Konzept geht auf“, resümiert er.

Und wie kam es dazu, dass sich Schölermann ehrenamtlich für seinen Sportverein engagiert? „Wenn man selbst in einem Verein großgeworden ist, hat man jahrelang genießen können, wie andere sich um einen gekümmert haben. Später kann man dann weitergeben, was einem selber zuteil wurde“, erklärt er. Denn der TSV Uetersen, speziell die Schwimmsparte, war immer ein wichtiger Wegbegleiter des Wasserschutzpolizisten.

Schon als Achtjähriger war er Turner im Verein, im Anschluss daran sechs Jahre lang aktiver Schwimmer. „Dann bin ich zur See gefahren, mein Kapitänspatent habe ich 1984 erworben“, berichtet der Vorsitzende. Doch auch parallel zur Seefahrtsschule war Schölermann Übungsleiter im TSV Uetersen, trainierte dort die höchste Wettkampfstufe bis zu den Deutschen Meisterschaften. Und dieses Engagement bestimmte dann seinen weiteren Werdegang. Denn zu einem Wettkampf im Sauerland fuhr auch seine spätere Braut Maren als Schwimmtrainerin mit. Schölermann entschied sich gegen die sieben Weltmeere, gründete stattdessen eine Familie und ging zur Polizei. Im Sportverein nahm er neben seiner Trainerfunktion verschiedene Positionen ein, vom Jugendwart über den Abteilungsleiter Schwimmen bis zum Beisitzer im TSV-Vorstand. Heute widmet er sich ganz dem Hauptvorstand, aber beim Kreisschwimmverband ist er immer noch Ausbilder für angehende Schwimmtrainer und Kampfrichter, seit mehr als 30 Jahren schon.

Ehrenämter findet der leidenschaftliche Schwimmer und Vereinsvorsitzende selbstverständlich. „Ohne freiwilliges Engagement wäre die Gesellschaft um einiges ärmer. Das gilt nicht nur für den Sport, sondern auch für soziale Bereiche, Politik und Kultur“, sagt er. „Man muss sich also auf die eine oder andere Art in der Gesellschaft engagieren!“