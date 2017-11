CDU will Straßenausbau aussetzen

vergrößern 1 von 1 Foto: Plath 1 von 1

Die Landesregierung arbeitet derzeit am Gesetzentwurf zur Aufhebung der Erhebungspflicht für Straßenausbaubeiträge. Bislang sind insbesondere Konsolidierungsgemeinden, so auch Uetersen, gezwungen, bei Straßenausbaumaßnahmen (Neubauten) 85 Prozent der umlagefähigen Kosten auf die Anlieger der jeweiligen Straße abzuwälzen. Mit der angestrebten Freiwilligkeit unterstreicht das Land die Eigenverantwortlichkeit der Städte und Gemeinden, möchte also die kommunale Selbstverwaltung stärken. So argumentiert zumindest die „Jamaika“-Koalition in Kiel. Die Uetersener CDU-/FDP-Fraktionsgemeinschaft will nun zunächst erreichen, dass das laufende Straßenausbauprogramm in der Stadt gestoppt wird, bis Klarheit darüber herrscht, wie das Gesetz inhaltlich gestaltet wird. Ebenfalls erwarten CDU und FDP, dass die angedachte Novelle des Länderfinanzausgleichs noch für 2018 und nicht erst − wie derzeit beabsichtigt − 2019/2020 in Kraft tritt. Denn wenn die Kommunen keine Straßenausbaubeiträge mehr erheben müssen, klafft unter Umständen eine Finanzlücke, die Uetersen schließen müsste.

Mehr Gerechtigkeit beim Straßenausbau wollten CDU und FDP nach eigenen Angaben schon immer. Andreas Stief, der Fraktionsvorsitzende der CDU, und Rolf Maßow von der FDP erinnerten gestern während eines Pressegesprächs daran, dass sie sich auch die Einführung wiederkehrender Beiträge vorstellen könnten. „Wenn das entsprechende Gesetz rechtlich sauber gewesen wäre, dann hätten wir das womöglich in Uetersen bereits getan“, so Stief. Doch nach wie vor habe man mit der Umsetzung Bauchschmerzen, nicht allein wegen der nicht näher definierten Abrechnungsgebiete, die dann für Uetersen eingeführt werden müssten. Die Politiker in der Rosenstadt treibt die Angst um, bei einem möglichen Klageverfahren zu unterliegen und am Ende alles bezahlen zu müssen. Das Aussetzen des weiteren Straßenausbauprogramms solle allerdings keine Flucht sein, sagen Maßow und Stief. Man wolle Klarheit aus Kiel und dann neu entscheiden.

Abgestimmt mit anderen Fraktionen haben beide sich nicht. Wer allerdings mit christlich-liberalem Geist ausgerüstet sei, der könne gar nicht anders, als dem Antrag zuzustimmen, so die beiden Initiatoren. Und zwar bereits im Bauausschuss am 30. November.

Von dem Aussetzen des Ausbaus wäre auch der Eggerstedtsberg betroffen. Ohnehin gibt es bislang keinen Vollzug in Sachen Umsetzung gemäß der städtischen Prioritätenliste. Während der jüngsten Sitzung des Bauausschusses wurde einstimmig beschlossen, das Thema Ausbau des Eggerstedtsbergs, der gemäß der Prioritätenliste 2018 hätte erfolgen sollen, zu vertagen und nach Beteiligung der Anwohner über die Anliegerversammlung erneut darüber zu beraten.

Die Bürgeranhörung solle es geben, aber vorerst eben nicht den Ausbau, sagen Stief und Maßow. Ohnehin wollen CDU und FDP von der Stadtverwaltung wissen, nach welchen Kriterien die Prioritätenliste erstellt und warum sie erst kürzlich verändert wurde (wir berichteten). Ein Zusammenspiel zwischen Stadt und Abwassergesellschaft in dieser Sache zu Lasten des Bürgers dürfe es auf jeden Fall nicht geben.



Geschäftsführer äußert deutliche Kritik





Der Geschäftsführer der Firma Kongsbak GmbH hat es in einem Offenen Brief deutlicher formuliert. Torsten Haritz mutmaßt, dass beim Eggerstedtsberg „auf Kosten der Anlieger die Kassen der Abwassergesellschaft geschont werden sollen.“ Seiner Ansicht nach sind nämlich lediglich die Wasserleitungen marode, nicht aber die Straßenoberfläche. Ist dem so, müsste die Abwassergesellschaft 100 Prozent aller Kosten inklusive der Oberflächenversiegelung tragen.