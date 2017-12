CDU trägt Resolution an das Land nicht mit

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Sylvia Kaufmann

erstellt am 14.Dez.2017 | 15:02 Uhr

Mit ihrer Resolution an den Schleswig-Holsteinischen Landtag zu einem Gesetzentwurf, der die Abschaffung der Pflicht zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen zum Inhalt hat, zogen die Sozialdemokraten in der jüngsten Sitzung der Ratsversammlung nur die beiden FDP-Ratsherren auf ihre Seite. Die Christdemokraten schlossen sich der Resolution nicht an.

Hintergrund der mehrheitlich verabschiedeten Resolution ist ein von den regierungstragenden Fraktionen CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen eingebrachter Gesetzentwurf in den Schleswig-Holsteinischen Landtag, der es statt der bisherigen Pflicht zur Beitragserhebung den Kommunen in Zukunft frei stellen soll, Straßenausbaubeiträge zu erheben. Eine Kompensationsregelung ist allerdings nicht vorgesehen. Und das ist für die Tornescher Sozialdemokraten nicht hinnehmbar.

„Die Erhebung der Anliegerbeiträge ist für viele Kommunen in unserem Land zur Finanzierung dieser Straßenbaumaßnahmen unerlässlich. Auch die Stadt Tornesch kann aufgrund ihrer Haushaltslage nicht darauf verzichten. Mit Recht erwarten unsere Bürger nun jedoch von uns Kommunalpolitikern eine Antwort auf die Frage, ob auch Tornesch von der Möglichkeit Gebrauch machen und künftig auf die Erhebung von Anliegerbeiträgen verzichten wird“, schilderte der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Manfred Fäcke (Foto) die Situation und betonte, dass ohne einen finanziellen Ausgleich aus Mitteln des Landes die Tornescher Politiker nicht von der eingeräumten Wahlmöglichkeit Gebrauch machen könnten. In ihrer Resolution weisen die Sozialdemokraten darauf hin, dass diese Situation zu „verständlichem Unmut“ in der Bevölkerung führen und populistische Kräfte im Hinblick auf die bevorstehende Kommunalwahl auch dazu verleiten könnte, leichtfertige Versprechungen zu machen, die dann teuer bezahlt werden müssten.

In ihrer von der Tornescher FDP unterstützten Resolution fordert die SPD daher die regierungstragenden Fraktionen im Schleswig-Holsteinischen Landtag sowie die Landesregierung auf, im Rahmen des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens eine Kompensationsregelung zu schaffen, diese mit ausreichenden Haushaltsmitteln im Landeshaushalt zu unterlegen und zeitgleich mit der Wahlmöglichkeit zur Erhebung von Ausbaubeiträgen in Kraft treten zu lassen. „Die Ratsversammlung der Stadt Tornesch teilt ausdrücklich die Forderung des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetags und des Städteverbands Schleswig-Holstein nach einem finanziellen Ausgleich durch das Land bei einem Verzicht auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen“, heißt es in der verabschiedeten Resolution.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Christopher Radon bezeichnete den Resolutionsantrag der SPD als „populistisch“. Mit dem Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen CDU, FDP und Bündnis90/Die Grünen werde nur eine Rechtslage aus dem Jahr 2012 wieder hergestellt. „Wir müssen zu einer individuellen Entscheidung vor Ort kommen und sollten dies zu gegebener Zeit beraten. Unter Umständen ist eine moderate Anhebung der Grundsteuer möglich. Es handelt sich ja noch um einen Gesetzentwurf“, so Radon.

Der Fraktionsvorsitzende der FDP Gunnar Werner merkte an, dass er derzeit noch keinen Ansatz sehe, wie das Gesetz vor Ort umgesetzt werden könnte. „Wir werden der Resolution der SPD trotzdem zustimmen, wissen aber auch, was mit Resolutionen geschieht. Sie landen meist in Schubladen“, sagte er.