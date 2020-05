Unterstützung für Unternehmer : CDU Tornesch wirbt während der Corona-Krise mit Plakaten für den Einkauf vor Ort

Der CDU-Stadtverband Tornesch möchte ortsansässigen Unternehmen, die Einbußen hinnehmen mussten, unter die Arme greifen.

von Susi Große

13. Mai 2020, 13:30 Uhr

Tornesch | Nachdem der Antrag der CDU-Fraktion auf Wirtschaftsförderung bei den anderen in der Ratsversammlung vertretenen Fraktionen nicht den erhofften Anklang fand, setzen die Christdemokraten nun mit einer Plakataktion ein Zeichen.

30 Plakate haben die CDU-Mitglieder im Tornescher Stadtzentrum aufgehangen. Mit fünf verschiedenen Motiven appellieren sie an die Bürger, besonders in diesen schweren Zeiten Einkäufe vor Ort, statt Online oder in Hamburg, zu tätigen.

Heimischen Unternehmen jetzt helfen

Die Ratsversammlung hatte während ihrer jüngsten Sitzung beschlossen, in den kommenden zwei Monaten fraktionsübergreifend ein Hilfsprogramm für die heimische Wirtschaft zu erarbeiten.

Wir finden es aber wichtig, unsere Unternehmer schon jetzt zu unterstützen. Denn gerade die kleinen Gewerbebetriebe, die für Tornesch so wichtig sind, brauchen akut Hilfe. Daniel Kölbl, CDU-Stadtverbandsvorsitzender

Damit die Tornescher Betriebe und Geschäfte gut aus der Krise hervorgehen können, bittet er alle Bürger, vor jedem Einkauf zu überlegen, ob sie das gewünschte Produkt auch in ihrer Heimatstadt erwerben können.

Die Tornescher CDU-Fraktion plant in nächster Zeit noch weitere Unterstützungsaktionen für Unternehmer. So soll in Kürze eine digitale Informationsveranstaltung stattfinden, bei der hiesige Gewerbetreibende schildern, wie es ihnen während der Corona-Krise geht. Sie wird als Live-Video auf der Facebook-Seite der Tornescher Christdemokraten übertragen. Der Termin wird in Kürze bekannt gegeben.

