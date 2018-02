CDU stellt ihre Kandidaten auf

Die Kommunalwahl kann für die Christdemokraten kommen

14. Februar 2018, 16:05 Uhr

Klaus Lübbert gehört seit 30 Jahren der CDU an. Während der jüngsten Mitgliederversammlung der Christdemokraten im „Uetersener Hof“ am Tornescher Weg wurde der Ratsherr von Alexander Böhm, dem Stadtverbandsvorsitzenden, und Barbara Ostmeier, CDU-Landtagsabgeordnete für Uetersen, geehrt. Überreicht wurde Lübbert eine von Angela Merkel unterzeichnete Urkunde.

Nach diesem Einstieg in die Tagesordnung wurden die CDU-Direktkandidaten für die Kommunalwahl am Sonntag, 6. Mai, gewählt sowie die Listenplätze bestimmt. Spitzenkandidat in der Rosenstadt ist der Parteichef. Platz zwei nach Böhm belegt Andreas Stief, gefolgt von Astrid Ziebull, Adolf Bergmann, Michael Reibe und Petra Jäger. Insgesamt gibt es bei der Uetersener CDU 25 Listenbewerber.

In der Gemeinde- und in der Kreiswahl gilt ein System der „personalisierten Verhältniswahl“. Die Zahl der Sitze in der Gemeinde- oder Kreisvertretung wird dazu unterteilt in Sitze der „unmittelbaren Vertreter“ und Sitze der „Listenvertreter“. In Uetersen werden 14 Ratsherren und -frauen direkt (Sieger der Wahlkreise, Kandidaten siehe Info-Kasten) in die Ratsversammlung gewählt, 13 weitere über die Liste. Am 6. Mai werden in Schleswig-Holstein nicht nur die Ortsparlamente gewählt, sondern auch die Kreistage. Kreistagskandidat der CDU für Uetersen ist Andreas Stief (Wahlkreis Uetersen II). Martin Balasus aus Moorrege kandidiert für die CDU in dem gemeindeübergreifenden Wahlkreis „Geest und Marsch II - Uetersen I“. Alle Nominierungen bei der CDU Uetersen erfolgten einmütig.