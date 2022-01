Corona-Protest in Uetersen : CDU-Politikerin zieht Anmeldung zurück: Doppel-„Spaziergang“ ohne Genehmigung

Ratsfrau Anne Lamsbach hatte die von ihr für Montagabend (17. Januar) in Uetersen angemeldete Demonstration zwar wieder abgesagt. Offensichtlich wollten die „Spaziergänger“ sich dem Demonstrationsrecht nicht unterwerfen.

Avatar_shz von Klaus Plath

18. Januar 2022, 08:00 Uhr

Ratsfrau Anne Lamsbach hatte die von ihr für Montagabend (17. Januar) in Uetersen angemeldete Demonstration zwar wieder abgesagt. Offensichtlich wollten die „Spaziergänger“ sich dem Demonstrationsrecht nicht unterwerfen.

Am Montagabend (17. Januar) zogen etwa 150 Menschen durch die Uetersener Innenstadt, um gegen die Coronaregeln zu protestieren. Das taten sie, obwohl keine Demonstration für diesen Abend angemeldet worden war. Beziehungsweise war die erst am Freitag (14. Januar) von der Uetersener Ratsfrau Anne Lamsbach angemeldete Demonstration am Montagmorgen von der CDU-Frau selbst abgesagt worden. Wie das?

Klaus Plath

Stell' dir vor, es ist Demo und keiner kommt. Wenn Lamsbach ihre Anmeldung nicht zurückgezogen hätte, wäre dieses Szenario möglicherweise in Erfüllung gegangen. Denn: Offensichtlich wollen die Menschen, die sich immer montags treffen, um gemeinsam „spazieren“ zu gehen, nichts mit der Politikerin und ihrem Aufruf zu tun haben, beziehungsweise wollten sich nicht den Auflagen, die das Versammlungsrecht definiert, unterwerfen.

Privat

Ihr sei seitens der möglichen Teilnehmenden klar signalisiert worden, dass sowohl eine Anmeldung als auch der dann nötige Versammlungsleiter nicht gewollt sei. „Auch weil für eine angemeldete Versammlung in der Pandemie das Erstellen und die Umsetzung eines Hygienekonzeptes Voraussetzung ist“, sagte Lamsbach gegenüber shz.de. „Ich wurde gebeten meine Anmeldung zurückzuziehen. Diesem Wunsch bin ich gefolgt.“

Maskenpflicht wurde ignoriert

Lamsbach hatte es ihren Worten zufolge gut gemeint, wollte der gegen die Coronaregeln protestierenden Minderheit das Recht auf eine ordentliche, geregelte Veranstaltung zuerkennen. Sie wollte erreichen, dass die „Spaziergänger“ auch Plakate und Transparente mitführen können, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Zum Beispiel, dass sie sich ausgesperrt und diskriminiert fühlen, vielleicht auch nicht ernst genommen.

Zumindest der ungeimpfte Personenkreis der „Spaziergänger“ darf derzeit keinen Gastro-Raum mehr aufsuchen, kein Kino mehr, kein Theater. Viele Geschäfte können nur noch mit einem negativen Tagestest betreten werden. Zudem fürchten viele eine Impfpflicht gegen Covid-19, eine weitere ins Haus stehende und von manchen sicher als Repression empfundene Anti-Coronaregel.

Polizei beobachtete den Verlauf

Die Demonstration wurde abgesagt, doch der „Spaziergang“ fand trotzdem statt. Dabei wurde, wie bereits am vergangenen Montag (10. Januar) auch, gegen die vom Land angeordnete Maskenpflicht verstoßen. Die Landesregierung hatte verfügt, dass Ansammlungen im Freien dann mit Mund-Nasen-Schutz stattfinden müssen, wenn die Anzahl der Teilnehmer die Zahl 100 übersteigt.

Das Land hatte zuletzt erklärt, dass es sich bei den „Spaziergängen“ grundsätzlich um Versammlung im Sinne des Versammlungsfreiheitsgesetzes handelt. Insofern können sich die Teilnehmer eigentlich nicht mehr darauf berufen, diesem Gesetz nicht unterworfen zu sein.

Strategie am Montagabend: Etwa die Hälfte fand sich am Uetersener Rathaus ein, die anderen hatten sich auf dem Famila-Parkplatz versammelt. Die Gruppen vereinigten sich auf dem Gerberplatz. Die Polizei beobachtete den Verlauf mit einem Streifenwagen.