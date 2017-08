Als Kommunalpolitiker mitgestalten : Bürgervorsteher Adolf Bergmann - seit 36 Jahren in der Politik

vergrößern 1 von 1 Foto: Michaela Eschke 1 von 1

Uetersen | Seit 1981 mischt er in der Lokalpolitik mit: Adolf Bergmann. Alles fing damit an, dass er an den bestehenden Verhältnissen etwas ändern wollte. Als Bürgervorsteher leitet er derzeit die Ratsversammlung und repräsentiert die Stadt bei Jubiläen und Veranstaltungen.

Nach jahrzehntelanger aktiver Lokalpolitik braucht Bergmann einen Augenblick, um sich zu erinnern, wie alles begann. „Meine Tochter war damals im Kindergarten, und es gab noch keinen Elternbeirat“, sagt er. Nicht alles an den Abläufen dort gefiel ihm. „Da sagten andere Eltern zu mir: ‚Wenn du was erreichen willst, musst du in die Politik gehen‘“, so Bergmann. Die Idee war geboren. Seitdem war der Christdemokrat unter anderem Vorsitzender des Umwelt- und des Finanzausschusses und leitete verschiedene Sonderausschüsse wie den zur Fusion mit Tornesch, zum Krankenhaus und zum Dioxin-Skandal.

Bergmann ist das zweite Mal Bürgervorsteher

Aktuell ist er Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke, stellvertretender Vorsitzender des Bildungsausschusses und Leiter der Ratsversammlung. Bürgervorsteher ist er schon zum zweiten Mal, seine erste Amtszeit startete 2003. „Ich habe viel mitgemacht“, resümiert er. All diese Ämter sind politische Ehrenämter, für die Tätigkeiten bekommen die Amtsinhaber lediglich eine Aufwandsentschädigung. Deren Höhe ist kein Geheimnis, jeder Bürger kann sie in der Entschädigungssatzung in Verbindung mit der schleswig-holsteinischen Entschädigungsverordnung nachlesen. Mangels Gehalts wird das politische Ehrenamt daher in der Regel neben dem Hauptberuf ausgeübt. Bergmann, der heute in Rente ist, war zehn Jahre lang Waldorfpädagoge in einer integrierten Heilsonderschule in Schenefeld und arbeitete dort mit schwerstbehinderten Kindern, davor war er Berufssoldat.

Zu Bergmanns Aufgaben als Bürgervorsteher gehört es, zu den Sitzungen der Ratsversammlung einzuladen, nach Beratung mit der Bürgermeisterin die Tagesordnung festzulegen und die Sitzungen zu leiten. Zudem besucht er auf Wunsch Jubilare ab dem 90. Geburtstag und ab der Goldenen Hochzeit und repräsentiert zusammen mit der Bürgermeisterin die Stadt. „Ich gehe überall dort hin, wo ich eingeladen werde: Firmenjubiläen, Veranstaltungen wie die Sommertour und das Rosenfest oder der Neujahrsempfang in der Partnerstadt Wittstock“, erzählt er. Bergmann ist auch Ansprechpartner für alle Bürger, mit Lob oder mit Beschwerden aller Art.

Politik ist immer ein Kompromiss

Und hat sich nach 36 Jahren seine Hoffnung erfüllt, als Kommunalpolitiker etwas verändern zu können? „Politik ist immer ein Kompromiss, denn man braucht Mehrheiten“, weiß er zu berichten, „ich hatte aber häufig das Gefühl, Mehrheiten für Ideen gefunden zu haben.“ Bei einer Schulbesichtigung fiel ihm ein zugenageltes Fenster auf, seitdem wurde der Brandschutz in allen Schulen der Rosenstadt massiv ausgeweitet. Und im Zuge der Verhandlungen zum Zweckverband, die Tornescher Klaus-Groth-Schule betreffend, setzte er die Sanierung der hiesigen Turnhallen durch.

Besonders im Gedächtnis geblieben sind ihm aus den vergangenen Jahrzehnten drei Situationen. „Beim Planspiel Politik hatte die Rosenstadtschule gerade Tag des freien Outfits, und eine Schülerin kam in Schlafanzug, Pantoffeln und Bademantel. Sie wurde dann Sprecherin der Pressekonferenz, und ihre Bewertungen waren bemerkenswert. Man sollte sich also nie vom Äußeren leiten lassen“, resümiert der Bürgervorsteher. Sehr berührt hat ihn der Besuch bei einer Spätaussiedlerin anlässlich ihres 90. Geburtstags. „Damals vergab die Stadt bei Jubiläen noch Geldgeschenke, und diese Frau hat sich so gefreut über die 50 Euro, weil sie sich davon eine warme Jacke kaufen konnte“, erinnert er sich. Und besonders schön fand er einen Besuch in Wittstock, wo er zusammen mit der Band „Münchner Freiheit“ im Hotel untergebracht war und dort mit ihr den Abend verbrachte.

Lob und Anerkennung für die Arbeit

Neben der Politik hatte Bergmann zwischendurch noch ein weiteres Ehrenamt: Gemeinsam mit der zweiten Vorsitzenden Sabine Hamann leitete er die Uetersener Tafel, führte dessen Geschäfte und generierte Spenden. „Das war eine lehrreiche Zeit für mich, da kommt einiges zusammen an verschiedenen Kulturen“, erzählt er. „Die Tafel ist aus meiner Sicht eine gute Anlaufstelle.“ Eine solche Tätigkeit, meint er, „reflektiert auch zurück, durch Lob, Anerkennung und Dankbarkeit.“

