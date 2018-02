Bürgermeister widerspricht LBV-Aussage

Krügel: Tornesch in L110- Sanierung nicht eingebunden

von Philipp Dickersbach

14. Februar 2018, 16:05 Uhr

Nächste Runde im Streit um die für Sommer geplante Sanierung der Landesstraße 110 in Tornesch. Bürgermeister Roland Krügel (CDU) hat die Aussagen des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV) kritisiert und betont, dass die Stadt Tornesch keineswegs von Beginn an in die Planungen einbezogen worden sei. Auch von einem Termin zur Bauvorbereitung am 10. Januar habe er lediglich zufällig erfahren, so Krügel. Der Tornescher Verwaltungschef will weiter für eine Verschiebung der Bauarbeiten kämpfen.

Der LBV hatte auf Anfrage unserer Zeitung erklärt, bereits im August 2017 alle betroffenen Städte, Gemeinden und den Kreis Pinneberg schriftlich und fristgerecht über die Erhaltungsmaßnahme L 110 informiert zu haben. Dem widerspricht Krügel. Vielmehr sei die Stadt Tornesch erst am Jahresende informiert worden, und das auch lediglich durch Zufall. Der Bürgermeister rekonstruiert den Ablauf folgendermaßen: Der LBV habe Landrat Oliver Stolz (parteilos) angeschrieben und nach sanierungsbedürftigen Straßen gefragt. Stolz habe daraufhin die L 110 gemeldet − „ohne sich mit uns abzustimmen“, so Krügel. Nachdem es am 10. Januar einen Termin beim Kreis gegeben hatte, bei dem Tornesch mit am Tisch saß, war bei einem weiteren Treffen acht Tage später wiederum kein Vertreter der Stadt anwesend, berichtet der Verwaltungschef. Seine Vermutung: „Der LBV verwechselt Kreis und Kommune.“ Außer Tornesch setzt sich wie berichtet auch die Stadt Pinneberg für eine Verschiebung der Sanierung ein. Denn derzeit sieht es danach aus, dass die Haupt-Umleitungsstrecke während der dreimonatigen Bauphase ab Anfang Juli über die L 107 nach Prisdorf und weiter bis zur A23-Anschlussstelle Pinneberg-Mitte führen soll − mitten durch die Kreisstadt also. Krügel und seine Pinneberger Amtskollegin Urte Steinberg (parteilos) befürchten ein Stau-Chaos.

Klar ist: Eine Umleitung über Elmshorn ist ausgeschlossen. Das hat Bürgermeister Volker Hatje (parteilos) auf Nachfrage unserer Zeitung deutlich gemacht. Denn in der Krückaustadt wird ab Sommer die Hamburger Straße saniert − und zwar bis zur Autobahn. Eine Maßnahme, die rund vier Jahre dauern soll und keinesfalls verschoben wird, zumal sie sich derzeit in der europaweiten Ausschreibung befindet, so Hatje. Der Bürgermeister betont: „Wir müssen selbst sehen, wie wir unsere Verkehre leiten.“ Denkbar sei sogar eine Einbahnstraßenregelung für die Hamburger Straße.

Im Gegensatz zu Krügel hat Hatje nach eigenen Angaben allerdings einen guten Kontakt zum LBV. Einerseits sei es schön, dass die Landesstraßen nun saniert würden, so der Bürgermeister. Problematisch seien allerdings die vielen zeitgleichen Arbeiten. „Das muss abgefedert werden.“ Insofern könne er die Befürchtungen der Städte Tornesch und Pinneberg verstehen, betont Hatje.