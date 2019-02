Feuerwehreinsatz an der Marktstraße : Brenngerät im Dentallabor löst sich in Uetersen in Rauch auf

Klaus Plath

Marktstraße 40 Minuten für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Chaos im Linienbusverkehr. von Klaus Plath

05. Februar 2019, 07:50 Uhr Klaus Plath Schrecken in der Morgenstunde an der Marktstraße in Uetersen. Ein Rauchwarnmelder piepte. Das Geräusch rief einen Anwohner auf den Plan, der den Notruf der Feuerwehr wählte. Der Anrufer meldete eine Rauchentwicklung, augenscheinlich sich aus einem Dentallabor im ersten Stock des Gebäudes entwickelnd. Klaus Plath Die anrückenden Einsatzkräfte nahmen zudem Brandgeruch wahr, was Einsatzleiter Frank Girnus dazu bewegte, für die Wehr Vollalarm auslösen zu lassen. Klaus Plath Die Marktstraße ist Hauptschlagader des Lienienbusverkehrs. Weil jetzt immer mehr Feuerwehrfahrzeuge, darunter auch die Uetersener Drehleiter, anrückten, war für die Busse, die zuweilen im Minutenabstand anrollten kein Durchkommen mehr. Inzwischen ist der Einsatz beendet worden, die Marktstraße ist also wieder frei. Klaus Plath Während des gut 40-minütigen Einsatzes, bei dem ein defekter Brennofen als Ursache für die Havarie festgestellt wurde, fuhren die Busse, wenn es den Fahrern möglich war, eine Umleitung über die Bleeker- und die Parkstraße. Im Einsatz waren neben zirka 40 Einsatzkräften der Feuerwehr auch zwei Rettungswagenbesatzungen und die Polizei. Klaus Plath Der augenscheinliche Defekt des Brennofens vollzog sich nach Angaben der Feuerwehr so, dass sich das Gerät nicht, wie üblich, abgeschaltet hatte. Insofern löste das Material, welches gebrannt werden sollte, über die einsetzende Verstaubung den Rauchwarnmelder aus. zur Startseite

