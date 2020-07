DRK informiert : Blutspende: Termine für Uetersen stehen fest

Nach dem Aderlass gibt es anstatt eines Imbiss vor Ort dieses Jahr ein Lunchpaket für Spender.

von Klaus Plath

07. Juli 2020, 19:00 Uhr

Uetersen | Am Mittwoch, 8. Juli, Donnerstag, 9. Juli, und am Freitag, 10. Juli, kann in der Stadthalle an der Berliner Straße von jeweils 14 bis 18 Uhr Blut gespendet werden. Das hat das Blutspendeteam des DRK Uetersen shz.de mitgeteilt. Alle Freiwilligen werden nach dem Aderlass mit einem Lunchpaket versorgt. Aus Gründen der Corona-Krise musste der sonst übliche Imbiss vor Ort gestrichen werden.

Ablauf einer Blutspende

Blutspendern ist das Verfahren bereits bekannt. Wer jedoch zum ersten Mal spendet oder noch nicht ganz entschlossen ist, hat wahrscheinlich viele Fragen oder auch Bedenken. Was passiert bei einer Blutspende eigentlich genau? Wie lange dauert sie? Was muss ich beachten? An der Anmeldung werden zuerst die persönlichen Daten überprüft. Bei Erstspendern werden diese Daten erfasst, denn es ist Aufgabe des Teams, jede Spende genau zu dokumentieren. Hierfür benötigen Spender einen gültigen Lichtbildausweis.

Symbolfoto: imago images – argumx/xFalkxHeller

Danach werden die Körpertemperatur (im Ohr) und der Blutfarbstoffgehalt (Hämoglobinwert) festgestellt. Ein winziges Tröpfchen aus der Fingerkuppe oder dem Ohrläppchen reicht dafür aus. Blutdruck und Puls werden gemessen, aalle Werte werden dokumentiert. Diese Daten geben zusammen mit dem ausgefüllten Anamnese-Fragebogen dem Arzt wertvolle Hinweise für seine Entscheidung über die Zulassung zur Blutspende.

Ist alles klar, erfolgt jetzt die eigentliche Blutspende. Nach einem kleinen Piks werden Spendern zirka 500 Milliliter Blut entnommen. Zusätzlich werden mehrere Laborröhrchen für die Untersuchung der Blutspende im DRK-Labor befüllt. Alles dauert ungefähr zehn Minuten. Der Einstich wird mit einem Pflaster oder einem kleinen Verband geschlossen.