Ehrenamt braucht Verstärkung : Blutspende: DRK Tornesch sucht dringend jüngere Helfer

In Corona-Zeiten gilt das Stammpersonal als zur Risikogruppe zugehörig.

10. Juli 2020, 12:10 Uhr

Tornesch | Der Tornescher Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost laden für Mittwoch, 22. Juli, zu einer Blutspendeaktion ein. Um die coronabedingten Voraussetzungen zu erfüllen, findet dieser nicht, wie vorgesehen, in der Tornescher Begegnungsstätte Pomm 91, sondern wie bereits beim vorherigen Termin in der großen Sporthalle der Klaus-Groth-Schule statt.

Gespendet werden kann in der Zeit von 14.30 bis 19.30 Uhr. Spendenwillige müssen sich vorher online anmelden. „Wir hoffen, dass auch dieses Mal wieder viele Menschen bereit sind, Blut zu spenden. Insbesondere in schwierigen Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, das Blutreserven in der erforderlichen Menge zur Verfügung stehen“, sagt DRK-Sprecher Peter Daniel. Um den reibungslosen Ablauf der Spendenaktion gewährleisten zu können, sucht der DRK Ortsverein ferner junge Helfer.

Auf unsere eigenen Kräfte können wir in Zeiten von Corona nur bedingt zurückgreifen, weil sie alle aufgrund ihres Alters zum Personenkreis der Gefährdeten gehören. Peter Daniel, DRK Tornesch

Die Freiwilligen sollten gesund sein und keiner Risikogruppe angehören. Interessierte werden gebeten, sich beim Ortsvereinsvorsitzenden Manfred Irgens unter Telefon (0 41 22) 5 28 37 zu melden.