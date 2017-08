Führung in Tornesch : Blick auf einen „jungen Friedhof“

vergrößern 1 von 1 Foto: Siegfried Schilling 1 von 1

Tornesch | Auf reges Interesse seitens der Tornescher Bevölkerung traf die einstündige Friedhofsführung der Historikerin und Buchautorin Annette Schlapkohl am vergangenen Sonntag. Die Teilnehmer fanden sich an der alten Friedhofskapelle ein, um von dort aus ihre Exkursion zu beginnen. Bevor es jedoch losging, stellte sich die Historikerin vor, gab einen Überblick über die Geschichte der Ruhestätte, die historisch gesehen noch verhältnismäßig jung ist, und wandte sich speziell der Friedhofskapelle sowie dem Bestattungswesen einst und jetzt zu.

In Tornesch wurde nach der kirchlichen Abspaltung von Rellingen im Jahr 1909 ein eigener Friedhof einschließlich einer kleinen Friedhofskapelle geschaffen. Davor mussten die Tornescher Bürger ihre Verstorbenen nach Rellingen bringen. Die Friedhofskapelle, ein ansehnlicher Backsteinbau, wurde durch den Ahrenloher Zimmermeister Wilhelm Hagen im Jahr 1909 ausgeführt. Er diente als Geräteschuppen und bei Beerdigungen als Kapelle. Bis 1952 war sie der einzige feste Bau auf dem Friedhofsgelände. In der Kirchenchronik heißt es: „Er konnte den Sarg bergen und einige Anverwandte. Die Gemeinde stand draußen vor der Tür in Wind und Wetter. Sie konnte kaum Andacht aufbringen.“ 1952 wurde dieser Missstand mit dem Bau der großen Friedhofskapelle für bis zu 150 Personen beendet.

Ältester Gedenkstein stammt von 1910

Unterwegs legte Schlapkohl mehrere Halte an verschiedenen, aus kulturhistorischer Sicht besonders interessanten Punkten ein – wie beispielsweise am ältesten Gedenkstein, den die Familie Riedemann 1910 aufgestellt hat. Auch an der Gedenkstätte für die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs verharrte die Gruppe eine Weile, um das Ehrenmal in Augenschein zu nehmen, über das die Historikerin viel zu erzählen wusste. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde eine eindrucksvolle moderne Anlage für die Gefallenen des Krieges geschaffen und 1921 eingeweiht. Sie war von dem bekannten Lübecker Gartenbauarchitekten Harry Maasz entworfen worden, der zu den bedeutendsten Gartenbautheoretikern des 20. Jahrhunderts zählt. Diese geschlossene Anlage wurde bei der Erweiterung des Friedhofes nach 1947 für die Anlage neuer Grabfelder entfernt und 1950 das heutige neue Ehrenmal geschaffen. Die Aufschrift: „Unseren Opfern der Weltkriege 1914-1918, 1939-1945“ erinnert an die Toten. In den letzten Kriegstagen Mitte bis Ende April 1945 sind in der Gemeinde Tornesch noch fünf Menschen durch Tieffliegerangriffe und weitere fünf durch einen Bombenangriff auf das Haus Wilke im Hasweg getötet worden. Darunter waren in dem zerstörten Haus die Witwe Lieselotte Kwiedor (25 Jahre) mit ihrem Sohn Egon (5 Jahre). Unter anderem in Erinnerung an diese Opfer wurde eine Gedächtnisstätte mit Stein errichtet: Ein weiterer markanter Punkt auf dem Friedhof, der Nachdenklichkeit und Betroffenheit auslöst.

Am kleinen Wall hinter der historischen Friedhofskapelle werden auf Betreiben der Kulturgemeinschaft Tornesch, unterstützt von der örtlichen Ernst-Martin-Groth-Stiftung, Grabsteine erhalten, deren Laufzeit abgelaufen ist und die ansonsten verschwinden würden. Darauf warfen die Teilnehmer der Friedhofsführung ebenfalls einen Blick. Verändert haben sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die Bestattungsformen. Viele Menschen entscheiden sich heutzutage für die Urnenbestattung anstelle der traditionellen Erdbestattung. Auch zu diesem Thema breitete Schlapkohl ihr umfängliches Wissen aus.

