Nach Corona-Lockerungen : „Bleiben Sie achtsam”: Bürgermeisterin und Bürgervorsteher richten sich mit Appell an die Uetersener

Andrea Hansen (SPD) und Adolf Bergmann nehmen Stellung zur aktuellen Lage und blicken voraus.

15. Mai 2020, 13:00 Uhr

Uetersen | Bürgermeisterin Andrea Hansen und Bürgervorsteher Adolf Bergmann richten sich mit einem Appell an die Uetersener Bürger. Grund dafür ist die Corona-Krise in Verbindung mit den jetzt anstehenden weiteren Lockerungen.

„Wir alle haben eine der größten Herausforderungen unseres Lebens angenommen. Die Corona-Pandemie hat vieles verändert in unserem täglichen Miteinander, auch in Uetersen. Bei allen Maßnahmen, die getroffen wurden und werden, steht der Gesundheitsschutz im Vordergrund. Wir verhalten uns achtsam und solidarisch, um andere Menschen nicht zu gefährden. Dass dies auch in einer dicht besiedelten Stadt wie Uetersen so gut gelungen ist, erfüllt uns mit großer Dankbarkeit. Aber uns alle schmerzt der Verlust von Freiheiten, von Nähe, von wirtschaftlicher Leistungskraft“, formulieren Hansen und Bergmann.

Deutschland steht im internationalen Vergleich gut da

Uetersen nehme Anteil an dem Leid derjenigen, die von einer Infektion schwer getroffen wurden, heißt es in der Erklärung. Das ganze Land sei im internationalen Vergleich besser durch die Krise gekommen als andere, „weil wir hier früh und angemessen reagiert haben und dabei wissenschaftlichen Erkenntnissen gefolgt sind.“ Die Anstrengung aber zehre an den Kräften, Existenzsorgen wüchsen, der Verlust an Gewohntem, an Begegnungen, Bildung und Betreuung, die Schwächung der Wirtschaft hätten Folgen.

Die gesunkenen Infektionszahlen erlaubten es nun, Lockerungen zu beschließen, die allen wieder mehr Möglichkeiten im täglichen Miteinander gäben. Andrea Hansen und Adolf Bergmann, Bürgermeisterin und Bürgervorsteher der Stadt Uetersen

„Wir werden uns wieder mehr treffen, aber dabei Abstand halten. Auch zahlreiche städtische Gremien und Einrichtungen nehmen ihren Betrieb wieder auf, manches allerdings in eingeschränktem Umfang, stärker digital und mit neuen Regeln, die sich am Gesundheitsschutz orientieren“, sagen Hansen und Bergmann weiter.

Hilfe wird in Deutschland jedem zuteil

Deutschland sei ein starker Sozialstaat. Wer Hilfe brauche, habe Ansprechpartner, im Gesundheitswesen, im Bund und Land, im Kreis, in der Stadt. Zum Netz der Hilfe gehörten zahlreiche ehrenamtliche Helfer wie auch viele Nachbarn, denen Bergmann und Hansen herzlich danken.

„Nutzen Sie die neuen Möglichkeiten, aber bleiben Sie achtsam. Das Virus wird uns noch lange begleiten. Nachlässigkeiten bei Abstand und Hygiene, ob beim Einkaufen oder Feiern, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Fußgängerzone, am Markt oder bei anderen Begegnungen, können dazu führen, dass Infektionszahlen wieder steigen und neue Restriktionen nötig werden.“ Das wolle niemand.

Risikobewusst bleiben

Hansen und Bergmann formulieren daraus folgende Bitte: „Nehmen Sie sich die neuen Freiheiten, aber bleiben Sie dabei risikobewusst und respektvoll. Nutzen Sie gerne die hervorragenden Angebote der Uetersener Unternehmen, im Einzelhandel und Handwerk, in der Gastronomie, bei Dienstleistungen und in weiteren Branchen.“

Erfolgreich sein könne das Gemeinwesen nur, „wenn wir uns für sehr lange Zeit gemeinsam an die Regeln des Gesundheitsschutzes halten.“ Dazu gehörten der Mindestabstand, gründliches Händewaschen, richtiges Husten und Niesen sowie Mund-Nase-Schutz dort, wo es nötig ist. Dazu gehöre aber auch, „dass wir aufeinander acht geben. Solidarisch kommen wir so gut wie möglich durch diese Krise.“ Uetersen sei dazu in der Lage.