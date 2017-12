Programm für 2018 : Bildung und Begegnungen sind die Ziele der Uetersener Familienbildung

vergrößern 1 von 1 Foto: Klaus Plath 1 von 1

von Klaus Plath

erstellt am 21.Dez.2017 | 13:00 Uhr

Uetersen | Bilden, begegnen, beraten, begleiten − so ist das Programm der evangelischen Familienbildung in Uetersen für 2018 überschrieben. Organisatorisch gehört die Familienbildung an der Ernst-Ladewig-Meyn-Straße zur evangelischen Familienbildung Pinneberg, bildet jedoch eine Außenstelle mit eigener Leitung. Und diese Position hat seit wenigen Tagen Petra Jäger inne. Sie ist Nachfolgerin von Elke Köpcke, der langjährigen Leiterin der Einrichtung im Albert-Schweitzer-Haus. Köpcke ist in den Ruhestand gegangen.

Rund um die Geburt, Leben mit dem Baby, Eltern und Kinder gemeinsam, Kinder und Jugendliche, Informationen für Eltern, Alltag und Beruf sowie Gesundheit bilden die Kapitelüberschriften des 28-seitigen Kurshefts, das jetzt in der Familienbildung vorliegt und dort ab dem 8. Januar kostenlos abgeholt werden kann. Informationen über die Kursangebote sind aber auch per Email unter www.fbs-uetersen.de schon jetzt möglich.

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben.“ Das dichtete einst Hermann Hesse. Doch die Geburt, die Ankunft eines Kindes wirft auch Fragen auf und bringt neue Probleme mit sich. Viele Angebote wurden entwickelt, um genau diese Fragen zu beantworten und Problemen zu begegnen. So gibt es zwei Elternabende zum Thema Elterngeld und Elternzeit sowie mehrere Delfi- und Pekip-Kurse, die sich an Eltern und Kinder im ersten Lebensjahr richten. Dabei handelt es sich um zertifizierte Angebote, bei denen die Babys nackt sind, um ihnen bei ihren Entdeckungen die optimale Bewegungsfreiheit zu ermöglichen. Die Kurse beginnen bereits ab Februar.

Beliebt sind Vater-Kind-Kurse

Beliebt sind die Väter-Baby-Kurse unter dem Motto „Liebe geht durch die Haut“, wobei Vätern Massagetechniken beigebracht werden, die dem Baby gut tun.

Bereits am 8. Januar beginnt ein Kursus für Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten, der sich „Musikzwerge“ nennt. Dieser Kurs erstreckt sich über neun Wochen. Die Förderung der Bewegung ist ein Schwerpunkt beim Babyturnen, das diese Ziele über Berührungs- und Bewegungsspiele zu erreichen sucht.

Kult ist seit einigen Jahren die Babysitter-Ausbildung mit Zertifikat. Anmelden können sich dafür Mädchen und Jungen ab 14 Jahren. Über die Familienbildung in Uetersen angeboten werden auch der „Wellcome-“ und „Hand in Hand-Service“. Diese Hilfsangebote für junge Familien werden immer stärker nachgefragt. Aktuell gesucht werden daher ehrenamtliche Mitarbeiter für diesen Sektor.

Familienbildungsstättenleiterin Jäger gehen als hauptamtliche Mitarbeiterinnen Sabine Görs und Elke Giesbrecht zur Hand. Zum Team gehören weiter acht Lehrkräfte auf Honorarbasis.