BfB sieht keine Alternative zu May & Co.

erstellt am 07.Dez.2017 | 16:05 Uhr

Auch die Wählergemeinschaft Bürger für Bürger (BfB) bereitet sich auf die Kommunalwahl vor. Dafür wird noch ein Direktkandidat gesucht. Sprich: Es gibt 14 Wahlkreis, die BfB kann derzeit aber nur 13 besetzen. Interessierte, die Lust haben, in die Kommunalpolitik hineinzuschnuppern, melden sich beim Vorsitzenden, Hans-Dieter Witt. Der wurde jetzt, während der jüngsten Mitgliederversammlung, in seinem Amt bestätigt. Seine Stellvertreterin bleibt Sabine Lankau. Weiterhin für die Finanzen zuständig ist Anke Meske, Schriftführer bleibt Jürgen Müller. Klaus Seidler wurde als Beisitzer wiedergewählt. Die Mitgliederversammlung fand in den Räumen der ehemaligen Finkenbrookschule, der heutigen „Uetersener Tafel“, statt.

Einmal mehr machte Witt, der auch Fraktionschef ist, deutlich, dass es für die Verwertung des Parpalettengrundstücks aus Sicht der BfB keine Alternative zum Itzehoher Unternehmer May & Co gibt. Uetersens Zentrum benötige einen großen Verbrauchermarkt, über den sich insbesondere die Menschen aus der Altstadt versorgen könnten. Derzeit aber geht die Reise in eine andere Richtung. CDU und Grüne haben sich durchgesetzt und dem Hamburger Architekten Florian Betzler den Zuschlag zur Verwertung des Grundstücks erteilt − allerdings in weiterer Absprache mit der Stadt.



Parkpalette wird Thema des Wahlkampfes





Das Thema Parkpalette wird allerdings bis zur Kommunalwahl am 6. Mai 2018 nicht entschieden sein, andere Mehrheiten, das weiß man auch bei der BfB, könnten nach dem 6. Mai anders entscheiden. Die nächste Möglichkeit, um mit der BfB dieses oder andere lokalpolitische Themen zu diskutieren, gibt es im Januar. Dann findet die BfB-Wahlkonferenz statt.