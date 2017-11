„Bezahlbaren Wohnraum schaffen“

vergrößern 1 von 2 Foto: svk 1 von 2

von

erstellt am 02.Nov.2017 | 16:05 Uhr

Das Jahr neigt sich seinem Ende entgegen. Auch hinter den Politikern aus der Rosenstadt liegen anstrengende Monate. Was waren die bewegendsten Momente? Was muss endlich zukunftsfähig angepackt werden? Und wie bereiten sich die Parteien auf die Kommunalwahl im Mai nächsten Jahres vor? Unsere Zeitung hat mit den Spitzen der fünf im Rat vertretenen Parteien gesprochen. Im heutigen Interview äußert sich SPD-Fraktionschef Ingo Struve (kleines Foto).

Frage: Das Jahr ist bald vorüber. Was war für Sie das herausragende kommunalpolitische Thema?

Ingo Struve: Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in der Jahnstraße ist leider durch politische Mehrheiten (CDU und BfB) abgelehnt worden. 35 öffentlich geförderte Wohnungen werden nun nicht gebaut und das, obwohl die Nachfrage hier immer größer wird.

Welche Themen sollten daneben angepackt werden?

Struve: Wir müssen dringend weitere Kindergärten- und Krippenplätze schaffen. Hätten wir eine Mehrheit, wären wir bei diesem Thema schon weiter.

Insbesondere scheint in diesem Jahr der Verkauf der Parkpalette An der Klosterkoppel übergeordnete Bedeutung zu genießen. Mehrheitlich hat sich die Politik darauf verständigt, der Firma Betzler Development GmbH & Co. KG ein Kaufangebot zu unterbreiten. Wie sollte dieses Grundstück bebaut werden? Was sollte auf jeden Fall dort entstehen? Worauf kann gegebenenfalls verzichtet werden?

Ein Frischemarkt mit Vollsortiment und Wohnungen bei Erhalt von ausreichend Parkmöglichkeiten. Bücherei und VHS sollten bleiben, wo sie derzeit untergebracht sind. In unseren Augen wäre die Verlagerung gerade der Bücherei Verschwendung von Steuermitteln.

Die Verschuldungslage der Stadt hat sich augenscheinlich erheblich verbessert. Das geht aus den regelmäßigen Berichten der Verwaltung hervor. Ist eine schuldenfreie Stadt angesichts dieser Aussagen Ihrer Ansicht nach möglich?

Noch sind die Altschulden nicht komplett abgebaut. Neue Herausforderungen im investiven Bereich sind absehbar (Sanierung von Schulen, eventuell Bau weiterer Klassenräume wegen G9, Schaffung von Plätzen in Kindergärten und Krippen). Aber auch die Digitalisierung in den Schulen, die von uns gewollt ist, wird ihren Preis haben. Auch die laufende Instandhaltung von Straßen und Fußwegen und auch die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr und den Bauhof.

Blut, Schweiß und Tränen, das war immer wieder zu hören, seien notwendig, um das Ziel einer wirksamen Entschuldung auf Dauer zu erreichen. Inwieweit wurden Blut, Schweiß und Tränen in Uetersen vergossen, wer hat besonders gelitten? Haben sich die Mühen und hat sich der Verzicht gelohnt?

Die Uetersener Bürger haben auf viele freiwillige Leistungen verzichten müssen. Viele Verwaltungsgebühren wurden erhöht. Nur dadurch konnten wir Landeszuschüsse bekommen und die Altschulden abbauen. Dadurch bekommen wir jetzt wieder Gestaltungsspielraum. Die Hundesteuer ist stark gestiegen. Wir haben eine Lösung gefunden, eine vom Land vorgesehene weitere Erhöhung auszuschließen. Getroffen hat es aber allein über die Grundsteuer wirklich alle Bürgerinnen und Bürger, egal ob Mieter oder Eigentümer. Diese gemeinsame Kraftanstrengung hat sich aber rentiert.



Die Einbindung der Jugend in das politische Geschehen vor Ort wird immer wieder gefordert. Und dennoch ist es schwer, gerade junge Leute für die politische Arbeit zu gewinnen. Auch der Jugendbeirat kämpft derzeit ums Überleben. Wie kann Ihrer Ansicht nach der Nachwuchs in die Politik vor Ort eingebunden werden, was ist gegebenenfalls zu tun?

Erstens: Neben den Aktivitäten der politischen Parteien müssen wir auch auf die Mithilfe von Eltern, Schule und Ausbildern setzen. Politische Gestaltung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Zum Beispiel das Planspiel Politik im Rathaus ist eine wertvolle und erfolgreiche Aktion.

Zweitens: Die Hürden für eine politische Mitarbeit sollten niedrig sein, gute Anleitung und ein gutes Miteinander müssen selbstverständlich sein. Außerdem muss Uetersen auch für junge Erwachsene attraktiv sein, damit der Nachwuchs nicht wegzieht, beziehungsweise nach dem Studium wiederkommt.

Drittens: Es war noch nie so einfach wie jetzt, schnell in den politischen Parteien, das heißt in den städtischen Ausschüssen mitzuarbeiten, da alle Parteien Nachwuchs suchen.

Viertens: Der Jugendbeirat darf nicht mit Themen von außen überfrachtet werden und muss seine eigenen Projekte umsetzen können. Es ist daher keine Lösung, den Jugendbeirat als einzige Form der Jugendbeteiligung zu sehen. Uns fehlt immer noch ein guter Social-Media-Auftritt.

Wagen wir einen Blick nach vorne: Im Mai nächsten Jahres ist Kommunalwahl. Was sind für Sie die entscheidenden Themen, die in Uetersen bis 2023 umgesetzt werden müssen?

Auch für die kommende Legislaturperiode bleiben die Themen Schule, Kindergärten und Krippen sowie die Erneuerung der Infrastruktur auf der Tagesordnung. Und natürlich muss endlich das Thema bezahlbarer Wohnraum vorangebracht werden. Uetersen 2023 soll eine Stadt mit Lebensqualität sein. Das bedeutet für uns, dass ausreichend gute Plätze in Kindergärten und Schulen bereit stehen und auch für ältere Menschen weiterhin eine Versorgung in der Stadt möglich ist. Bezahlbarer Wohnraum soll geschaffen werden, ohne dass Uetersen sein Grün verliert. Bauten im Landschaftsschutzgebiet lehnen wir daher ab. Bürgerschaftliches Engagement soll weiter unterstützt werden, die Fußgängerzone soll weiterhin ein Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens sein.