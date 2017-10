Bewegung und gute Ernährung halten fit

vergrößern 1 von 2 Foto: Plath (2) 1 von 2

02.Okt.2017

Fünf Interessierte hatten sich beim TSV Uetersen angemeldet. Schließlich nahmen aber doch zehn Männer und Frauen im fortgeschrittenen Alter am landesweit erstmals durchgeführten Seniorenaktivtag teil. Der TSV beteiligte sich mit einem eigenen Programm an der Aktion, die das Ziel verfolgte, das Bewusstsein für gesunde Ernährung und kontinuierliche Bewegung zu stärken. Gesund und fit in die Jahre kommen, das war der Wunsch der Teilnehmer, die von Lutz Schölermann (Foto), dem Vorsitzenden des TSV, begrüßt wurden.

Schölermann führte in den Ablauf des Tages ein und bedankte sich bei der Turnabteilung, die den Aktionstag mit vielen Inhalten gefüllt hatte. Zunächst entführten die Ernährungsprofis und Heilpraktikerinnen Christiane Kleinwort und Alexander Michel in die Welt der guten Ernährung. Grün und bitter machen vital: Unter diesem Motto wurde ein Smoothie zubereitet und verkostet. Frisch muss er sein, so die beiden Referentinnen. Weiter ging es mit Übnungen für eine gesunde Bewegung und Kraftsport.

Schölermann kündigte an, es werde auch 2018 einen TSV-Beitrag am Seniorenaktivtag geben: „Und wenn das Wetter dann mitspielt, mit noch mehr Teilnehmern.“