Betzler darf in Uetersen gestalten

Nun muss Florian Betzler zeigen, was er kann. Der Hamburger Architekt ist Sieger des Interessenbekundungsverfahrens mit Konzepterstellung geworden, das von der Politik Anfang des Jahres initiiert worden ist. Seine Grüne Mitte Uetersen setzte sich gegen die Ideen der Firmen May & Co , Itzehoe, AVW Immobilien AG, Hamburg, und Procom, Hamburg, durch. CDU und Grüne machten den Weg für den Investor mit Büro am Nienstedtener Marktplatz frei. Mit ihren sechs Stimmen setzten sich beide Fraktionen gegen BfB und SPD durch.

Vehement versuchten Vertreter der beiden unterlegenen Parteien während der Diskussionsrunde, die Mehrheit umzustimmen. Das Konzept von Betzler greife ins Leere, so BfB- und SPD-Vertreter. Weil es an den Bedürfnissen der Menschen vorbeigehe. „Sie vergessen die Menschen im Norden unserer Stadt“, warf Ingo Struve (SPD) ein. Diese benötigten eine Einkaufsstätte nach dem Muster des geschlossenen Rewe-Markts.



Thorsten Berndt konterte

Thorsten Berndt von den Grünen konterte. Das Konzept von Betzler erstrecke sich alleine auf das Grundstück der Parkpalette. Nebenan könne die Firma May & Co alsa Grundstückseigentümerin machen, was sie wolle, auch einen Vollsortimenter realisieren. Das 4000 Quadratmeter große Grundstück reiche dafür aus. Der Beschluss sei nur ein erster Schritt, um das Zentrum den Bedürfnissen von heute anzupassen, so Berndt. Dieter Schipler (SPD) versuchte, mit dem Wirtschaftsgutachten zu punkten, das besage, dass die Innenstadt einen Frequenzbringer benötige, um nicht zu veröden. Kleinteiligkeit, wie Betzler sie plane, sei von gestern, das werde nicht funktionieren. Andreas Faust (CDU) sagte, dass das von Schipler angesprochene Gutachten neun Jahre alt sei. Seit dieser Zeit habe sich vieles verändert.

Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) warf daraufhin ein, dass das Gutachten nach wie vor aktuell sei. Uetersens Zentrum benötige einen Anker. Ein solcher sei wichtig.

Rolf Maßow (FDP) gab Hansen Recht, verwies aber darauf, dass im Gutachten nicht stehe, dass das Zentrum zwei Anker benötige. Der Liberale, Mitglied der CDU-Fraktion, pflichtete wiederum Berndt bei, indem er auf die Möglichkeit von May & Co hinwies, auf dem benachbarten Grundstück zu planen und zu bauen.

Vertreter von SPD und BfB stellten noch infrage, dass Uetersens Mitte eine Stadtbücherei, eine VHS und eine Kita direkt an der Bundesstraße benötige und warnten vor hohen Mietkosten. Dann wurde abgestimmt. Jetzt ist Betzler am Zug, der am Montag mit der Arbeit zur Realisierung seines Vorhabens beginnen möchte. Derzeit weilt er noch im Urlaub, erfuhr von den UeNa vom Zuschlag.

erstellt am 26.Aug.2017 | 16:05 Uhr