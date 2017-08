Beschwingte Landmusik zur Abendzeit

vergrößern 1 von 1 Foto: Plückhahn 1 von 1

Überwältigt, welchen Zuspruch das kleine Konzert gefunden hat, war Elsa Plath am Sonntagabend. Sie hatte gemeinsam mit der Cellistin Heike Mühlhausen-Sell und Wolfgang Anton, der die Viola d’Amore spielte, in den Saal des einstigen Priörinnenhauses im Kloster Uetersen zu einem Benefizkonzert eingeladen. Mit den Einnahmen soll der Bau einer Bank um die Linde im Hof der Gräfin-Ilse-von Bredow-Scheune angestoßen werden.

Zusätzliche Stühle mussten organisiert werden, damit alle Zuhörer des Konzertes einen Sitzplatz fanden. In der folgenden Stunde unterhielten die drei Musiker ihre Gäste mit heiteren Stücken aus der Feder von Georg Philipp Telemann, dessen Todestag sich in diesem Jahr zum 250. Mal jährt. Zwischen den Stücken gab Elsa Plath, die Sopran- und Altblockflöte spielte, eine Einführung in das gesellschaftliche Leben zu Zeiten Telemanns, der auch Verbindungen nach Uetersen hatte. Das Klatschen sollten sich die Zuhörer für den Schluss aufbewahren: „Wir spielen ja nicht für den Applaus, sondern für die Linde da unten“, bat Plath. Telemann, 1681 geboren, begann schon früh mit dem Komponieren. Als er als Zwölfjähriger eine Oper schrieb, beschlagnahmte sein Vormund seine Instrumente und schickte ihn in ein Internat in Zellerfeld im Harz.



Rondeau gehörte zum Programm des Abends

Ein beschwingtes „Rondeau“, das auf dem Spielplan stand, hätte eine der dort geschriebenen „Bratensymphonien“ sein können. In Halle traf Georg Philipp Telemann auf Händel, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband, und in Leipzig auf Johann Sebastian Bach, für dessen zweiten Sohn Carl Philipp Emanuel Bach er die Taufpatenschaft übernahm.

Über Frankfurt führte Telemanns Weg nach Hamburg, wo er die Rede- und Gedankenfreiheit schätzte, eine Zufriedenheit, Geschäftigkeit und Wohlhabenheit der Bürger wie in keiner anderen deutschen Stadt bemerkte. Hier lernte er den Operndirektor Benedikt von Ahlefeldt kennen, den späteren Propst des Uetersener Klosters. Dessen Freund, der Dichter Friedrich von Hagedorn, ging in Uetersen ein und aus. Uetersen war zu jener Zeit als Sommerfrische sehr beliebt. Die Einwohner seien sehr gebildet, berichtete Hagedorn, so dass der Flecken durchaus zur Stadt erhoben werden könne. Die Hamburger glaubten „auf dem Lande“ zu sein, wo sie sich „ungezogen aufführten“, indem sie in Nachtzeug und mit Pfeife spazieren gingen, doch die Uetersener begegneten ihren Gästen mit Höflichkeit.

„Auch hatten die Hamburger die Angewohnheit, vieles aber nicht viel zu essen, und nur seltene Leckerbissen wünschten sie auf ihren Tafeln nach dem Motto ‚je teurer, je besser‘. Beim Nachtisch wurde sich mit Apfelkernen beworfen“, erzählte die Organisatorin des Benefizkonzertes.

Das Publikum spendete viel Applaus für die beschwingte Musik und die heiteren Anekdoten und auch einen Obolus in die Spendendose am Ausgang. Klosterprobst Hubertus Graf von Luckner überreichte den Musikern Rosen und bedankte sich für die Umtriebigkeit zugunsten des Klosters und der Stadt: „Ohne Frau Plath wäre Uetersen ärmer“, sagte er.